Орнитолог: В этом году грачи вернулись в Казань позднее, чем обычно

Фото: © «Татар-информ»

В этом году возвращение грачей в столицу Татарстана произошло с небольшой задержкой. Об этом рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Ильгизар Рахимов, сообщает пресс-служба вуза.

По словам исследователя, массовое скопление прилетных грачей было отмечено уже 10 марта в Авиастроительном районе Казани. От остававшихся в городе птиц их отличает внешний вид – они, как правило, худые, боязливые и ведут себя очень настороженно, отметил он.

Именно в Авиастроительном районе города сосредоточено наибольшее число грачиных гнезд, хотя и в других районах столицы РТ тоже существуют колонии этих птиц. «Эти пернатые, как правило, поселяются на старых гнездах, ремонтируют их и начинают выводить птенцов», –пояснил орнитолог.

При этом ученый уточнил, что грачи реагируют прежде всего на температуру воздуха и продолжительность светового дня. Чем больше светлого времени, тем дольше птицы могут искать корм.

«По данным на сегодняшний день, в Казани сосредоточено около 30 мест, где формируются грачиные колонии. Они состоят из, как правило, трех гнезд, но могу достигать и нескольких десятков. Но такие многочисленные скопления мы можем видеть только в пригороде и в лесу», – подчеркнул Рахимов.

Специалист обратил внимание на то, что наблюдения последних лет показывают: численность грачей в городах постепенно снижается. Дело в том, что им необходимо гнездиться на высоких и больших деревьях, а их на городских территориях становится все меньше.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что грачи‑«разведчики» первыми прилетели в районы Татарстана.