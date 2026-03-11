news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 марта 2026 13:02

Весенняя миграция птиц: грачи‑«разведчики» первыми прилетели в районы Татарстана

Читайте нас в
Телеграм

Весенняя миграция птиц началась в Татарстане. В небе и у привычных мест гнездования пока чаще встречаются так называемые грачи‑«разведчики» – птицы, которые прилетают раньше основной стаи и занимают колонии, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Этих птиц уже заметили в Дрожжановском, Камско‑Устьинском, Спасском и Чистопольском районах. Массовый прилет сородичей ожидается в ближайшее время.

Перелетные птицы чувствуют изменения в погоде. В ближайшие дни ожидается сокращение ночных заморозков и уверенный рост температуры в светлое время суток.

#птицы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

10 марта 2026
Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

11 марта 2026
Новости партнеров