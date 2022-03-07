«Осторожные, чистенькие, поджарые»: в Казань прилетели грачи

Как сказалось глобальное потепление на видовом составе птиц в Казани? Почему стало меньше голубей, воробьев и ворон? На эти вопросы «Татар-информу» ответил завкафедрой Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, председатель Казанского отделения Союза охраны птиц России, профессор Ильгизар Рахимов.

В этом году в городе зимовало около тысячи грачей. Они привыкли к людям и спокойно шныряют под ногами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Грачи не стали гнездиться – ждать холодов»

Первое появление перелетных грачей с юга заметили жители Казани. Профессор КФУ Ильгизар Рахимов лично наблюдал птиц в Авиастроительном районе. Как отличить перелетных грачей от тех, которые у нас зимовали? Оказывается, это очень просто.

«Прилетные грачи очень осторожные, пугливые, поскольку отвыкли от людей. Приближение человека их настораживает. Грачи проявляют осторожность, характерную для любой дикой птицы», – сказал собеседник информагентства.

Самым ранним сроком прилета грачей в Татарстан считаются 20-е числа февраля. Это случается в годы, когда весна ранняя. В этом году в городе зимовало около тысячи грачей. Они привыкли к людям и спокойно шныряют под ногами вместе с воробьями, воронами и галками. Поэтому к таким птицам можно подойти очень близко. Перелетные и зимовавшие в наших краях грачи различаются не только по поведению, но и по внешнему виду.

«Грачи, которые к нам прилетели, чистенькие, черные, а клюв белый, поджарые. А вот те, которые здешние, ленивые и перепачканные», – заметил Рахимов.

Казанские орнитологи наблюдали за поведением перелетных грачей. Обычно эти птицы гнездятся колониями на деревьях. Однако сразу по прилету они не стали этого делать, а разбрелись.

«Как только они начнут суетиться и строить гнезда, можно будет сказать, что к нам пришла весна и скоро начнется кладка» Фото: pixabay.com

«Никто в колониях не суетится. Это говорит о том, что приближается период холода, птицам надо его пережить. Как только они начнут суетиться и строить гнезда, можно будет сказать, что к нам пришла весна и скоро начнется кладка», – добавил профессор КФУ.

Перелетные грачи прилетают в Татарстан с юга – Средиземноморья, Кавказа, передней Азии, Турции. Они не улетают слишком далеко – в Африку или в Индию.

Вслед за грачами, когда ясойдут холода, к нам прилетят жаворонки. Потом горожанам стоит ждать зябликов, скворцов и зеленушек. Всего будет несколько волн прилета.

На зимовку остались дрозды и зеленушки

В последние годы казанские орнитологи все чаще наблюдают в нашей полосе зимовку дроздов. В этом году из-за небывалого урожая рябины птицы на период холодов остались в огромном количестве. В город они обычно слетаются из ближайших лесов.

В этом году из-за небывалого урожая рябины птицы на период холодов остались в огромном количестве Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кроме того, все чаще в зимнюю пору казанцы могут встретить еще одну перелетную птицу – зеленушку. Это красивая, яркая птичка зелено-желтых оттенков. Нередко остаются зимовать зяблики и освянки. Зерноядных овсянок можно встретить вдоль дорог, где они ищут корм.

«Переход к оседлости ряда перелетных птиц в последние годы наблюдается в связи с наличием кормов. Глобальное потепление климата тоже сказывается на поведении птиц, зимы становятся мягче. еще недавно, в середине февраля были оттепели до 5-6 градусов тепла, когда все таяло. И такое теперь наблюдается каждую зиму», – отметил Ильгизар Рахимов.

Ильгизар Рахимов: «Переход к оседлости ряда перелетных птиц в последние годы наблюдается в связи с наличием кормов» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Оказывается, из-за избытка снега минувшей зимой некоторые птицы лишились корма. В феврале на протяжении пары недель в столице Татарстана периодически выпадали сильные снегопады. Это тяжело перенесли голуби и воробьи, которые не могли раскопать корм из-под снега.Также снегопады лишили добычи хищников, питающихся мышевидными грызунами. Мыши в это время прятались глубоко под снегом, и совы не могли до них добраться. При этом благоприятно снегопады сказались на тетеревах, глухарях и куропатках, для которых рыхлый снег служит хорошим укрытием.

Снегирей в этом году в наших краях было немного, это связано с популяционными волнами. Красногрудые птицы в городах обычно появляются поздней осенью, когда пролетают через нашу территорию в поисках корма. В середине зимы их немного. Массово снегири появляются уже ближе к весне, чтобы потом улететь на север, где они гнездятся. В Татарстане снегири гнездятся крайне редко.

Массово снегири появляются уже ближе к весне, чтобы потом улететь на север, где они гнездятся Фото: © «Татар-информ»

В Казани поселились черношейная поганка и чомга

Всего в столице Татарстана сейчас обитает 188 видов птиц. Видовой состав в последние годы меняется, в нашем городе появляются новые виды.

«Постепенно происходит обогащение орнитофауны за счет новых видов, которые вовлекаются в городскую черту по разным причинам. Второй момент – меняются климатические условия, многие виды птиц подтягиваются с юга и гнездятся в городской черте. К примеру, синица-ремез. У нее оригинальные, теплые гнезда, сделанные из тополиного пуха на концах ветвей. Это исключительно южная птица, которая гнездится в Казани», – сказал Рахимов.

Двадцать лет назад было трудно поверить в то, что в Казани будет гнездиться чомга. А сейчас ее можно встретить на Кабане Фото: сайт Госкомитета РТ по биоресурсам ojm.tatarstan.ru

Профессор КФУ отметил еще один интересный факт: еще 20 лет назад он бы не поверил в то, что в Казани будет гнездиться чомга. А сейчас ее можно встретить на Кабане. Еще в городе появилась краснокнижная черношейная поганка. В частности, ее гнездо было замечено неподалеку от озера на кварталах.

Воробьев и голубей стало меньше

А как изменилась жизнь привычных для горожан видов птиц? Оказывается, голубей, воробьев, ворон в городе стало меньше.

«У нас два вида воробьев, из которых домовый всегда был в городе самым многочисленным, а полевой – более редким. Сейчас мы практически видим везде полевого воробья. Домовый воробей локальными стайками обитает в нескольких точках. К примеру, его можно обнаружить на территории Московского рынка», – сказал профессор КФУ.

Почему в Казани стало меньше голубей? Оказывается, люди теперь более экономные и не выбрасывают хлеб, как это было раньше Фото: © «Татар-информ»

Почему в Казани стало меньше голубей? Оказывается, люди теперь более экономные и не выбрасывают хлеб, как это было раньше. Таким образом, кормовая база птиц стала не столь разнообразной и емкой. Кроме того, коммунальные службы более тщательно следят за тем, чтобы чердачные окна были закрыты.

«Нет мест для гнездования голубей, они встречаются кучками, их численность теперь невысокая, оптимальная для Казани», – считает Рахимов.

По словам орнитолога, в большом количестве эти птицы несут опасность, поскольку могут распространять различные инфекции. Кроме того, рньше многие трубили тревогу, что во всех городах России увеличивается число серых ворон. Так вот, теперь в Казани их численность стабилизировалась. На протяжении ряда лет специалисты и студенты КФУ насчитывают в городе не более 800-900 гнез этих птиц.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»