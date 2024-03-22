Орбан считает, что Запад может направить своих военных на Украину в ближайшие месяцы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключает отправки западными странами своих военных на Украину. Об этом передает РИА Новости.

«То, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя два-три месяца становится повседневным событием», – заявил в эфире радио Kossuth венгерский премьер.

Он привел в пример то, как Германия отказывалась отправлять Украине смертоносное оружие, говоря, что «пошлем лучше снаряжение, каски».

«А сейчас говорят, чтобы Германия передала Украине такие системы ракет, которыми можно ударить до Москвы», – отметил Орбан.

Ранее французский Президент Эмманюэль Макрон по итогам конференции, прошедшей в Париже и посвященной Украине, не стал исключать возможности отправки сухопутных войск стран Запада в зону проведения спецоперации. Заявление вызвало резонанс. На утро следующего дня власти многих европейских стран заявили, что речи об отправке воинских контингентов на Украину не идет. В Кремле отметили, что данное решение может привести не просто к негативным, но непоправимым последствиям.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

19 марта директор СВР России Сергей Нарышкин рассказал, что Франция готовит воинский контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тыс. человек. Как французы хотят осуществить акт агрессии против России и какие последствия их ждут, читайте в материале «Татар-информа».