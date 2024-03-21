Амбиции Наполеона: пошлет ли Макрон французские войска на Украину и чем ответит Россия

Президент Франции Эммануэль Макрон публично допустил отправку войск НАТО на Украину

Фото: elysee.fr

Бабетта идет на войну

На первом этапе численность французского контингента на Украине может составить около 2 тыс. человек, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон публично допустил отправку войск НАТО на Украину. Он заявил, что не исключает такого исхода. Однако планы Макрона не поддержали другие члены альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что главе Франции «следует советоваться» перед принятием подобных решений.

Тем временем французские СМИ вовсю рассуждают о нескольких сценариях размещения войск на Украине. То есть обсуждаются лишь детали, но не сама абсурдность ввязывания страны НАТО в полноценный военный конфликт. Более того, в Париже есть намерение создать коалицию союзников, куда войдут Польша и страны Балтии. Кстати, к ним не присоединится Германия, которая считает сложившуюся инициативу «ненужной эскалацией». Большинство союзников Парижа по НАТО выступают против инициативы Макрона.

Французские СМИ цитируют мнение французского отставного полковника Винсента Арбаретье, который назвал два возможных сценария размещения солдат, если их отправят на Украину. Об этом сообщает телеканал LCI. Среди вариантов – размещение войск вдоль Днепра или же их дислокация на границе с Белоруссией и вокруг Киева. Варианты размещения французских войск вдоль правой стороны Днепра видится отставному полковнику предпочтительнее, потому что здесь работает фактор водной преграды и правильно выстроенные войска на берегу приобретают возможность наблюдать за скоплением войск другой стороны и более успешно вести оборону. Но в то же время дислокация французов на границе с Белоруссией и вокруг Киева позволит, по мнению киевских властей, высвободить подразделения ВСУ для переброски в зону боевых действий. При этом в Киеве отмечают, что Макрон серьезно настроен в отношении реализации этой задачи.

Интересно и то, как французы говорят о том, каких военных они направят в Украину. По их словам, речь идет об инструкторах, которые займутся подготовкой украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас. Также направят на Украину и технический персонал, который мог бы помочь с ремонтом военной техники. Речь идет, в частности, о танках Leopard и артиллерийских установках Caesar, которые для ремонта отправляются обратно в Европу.

Но мы прекрасно знаем, что в условиях прямых боевых действий инструкторы и технический персонал – это самые настоящие военные, а не мирная обслуга, они в любой момент могут взяться за оружие. Именно поэтому они являются полноценной мишенью для Российской армии, которой некогда разбираться, кто инструктор, а кто нет.

Российские военные будут убивать всех французских военнослужащих, которых Франция отправит на Украину, заявил на французском канале BFMTV вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Владимир Путин: «Африканские лидеры некоторых стран договаривались с российскими экономическими операторами, хотели с ними работать, не хотели в чем-то работать с французами» Фото: kremlin.ru

Почему Макрон бесится?

Почему у Макрона такая тяга к эскалации против России, как будто его не учит история 212-летней давности (французское вторжение Наполеона в Россию закончилось бесславной капитуляцией в Париже)? Острая негативная реакция президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России может иметь связь с происходящим в Африке. Об этом 13 марта заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и «РИА Новости».

«Да, я думаю, что обида какая-то есть. Мы никого не выдавливали. Просто африканские лидеры некоторых стран договаривались с российскими экономическими операторами, хотели с ними работать, не хотели в чем-то работать с французами. Это была даже не наша инициатива, это была инициатива со стороны наших африканских друзей», — объяснил Путин.

И в самом деле, двухвековая колонизация Африки со стороны Франции стала разваливаться на глазах. В конце июля 2023 года военные Нигера отстранили от власти президента Мохаммеда Базума, власть перешла к Национальному совету спасения родины, который сразу же приостановил экспорт золота и урана во Францию. В сентябре 2022 года переворот произошел в Буркина-Фасо. В 2021 году произошел переворот в соседнем государстве Мали. Следующей африканской страной, которая хотела бы выйти из-под влияния Парижа, может стать Сенегал. Франция пачками теряет свои колонии, и для ее имперских амбиций это крайне болезненно.

Особую озлобленность Макрона вызвало то, что захватившие власть в Мали военные наняли для наведения порядка российскую группу «Вагнер». Влияние «Вагнера» в этой части Африки особенно сильное. Макрон истерически стал проводить знак равенства между частной военной компанией и Россией. Отсюда и негатив в сторону России и желание развязать руками французов Третью мировую войну. Макрон просто хочет отомстить России за поддержку желания африканских стран выйти из-под французского колониального гнета.

Французское воинское подразделение на Украине станет легитимной и приоритетной целью для российских вооруженных сил Фото: elysee.fr

Чем может грозить французам военная авантюра на Украине?

Большим количеством трупов. Как уже было сказано выше, любой военный контингент в зоне СВО на Украине представляет собой законную цель для Российской армии и ее флота. Разбираться в сортах военных и из какой они страны просто некогда – любой не наш военный на Украине воспринимается как враг и подлежит либо уничтожению, либо пленению. Третьего не дано.

Французское воинское подразделение на Украине станет легитимной и приоритетной целью для российских вооруженных сил. По позициям французов будут наноситься ракетные и бомбовые обстрелы точно так же, как по позициям украинских военных. А значит, будет огромное количество трупов с французской стороны.

Если во Францию пойдут массово гробы с трупами французов, то, скорее всего, это не вдохновит самих французов на месть и дальнейшую эскалацию. Напротив, у Макрона довольно шаткая позиция как политического лидера в стране, его постоянно и справедливо критикуют за многочисленные провалы во внутренней и внешней политике. Кроме того, французская сторона уже обеспокоена потерями на Украине, они крупнейшие с войны в Алжире в XX веке (сотни погибших). Речь идет о «диких гусях», о наемниках-французах из Иностранного легиона. И хотя это французская ЧВК и они не являются французской армией, тем не менее это французы. Макрон оттягивает признание гибели французских наемников на Украине, боясь протестов на фоне уже идущих выступлений фермеров.

В любом случае французских военных наша Российская армия обязательно встретит на Украине в соответствии со славными воинскими традициями со времен Кутузова. Их будут бить особенно нещадно и до полного уничтожения.