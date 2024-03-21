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Боррель заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс»
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал не пугать людей заявлениями о неизбежности войны. Отрывок из его выступления перед началом саммита в Брюсселе приводит РИА Новости.
Боррель назвал неизбежной поддержку Украины, однако подчеркнул, что «умирать за Донбасс» европейсцы не будут.
«Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс, или не убивали в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам», — пояснил он.
Напомним, что Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял об обсуждении отправки воинского контингента на Украину. В Кремле отметили, что это может привести не просто к негативным, но непоправимым последствиям.
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