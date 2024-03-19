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Нарышкин сообщил о подготовке Францией 2 тыс. военных для отправки на Украину
Франция готовит воинский контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина.
«Нынешнему руководству страны [Франции] нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится», – рассказал глава СВР.
По его словам, французские военные опасаются того, что такое значительное подразделение не удастся незаметно перебросить на Украину и расквартировать там. Нарышкин резюмировал, что воинский контингент «станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС».
«А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом», – заключил директор СВР.
Ранее французский Президент Эмманюэль Макрон по итогам конференции, прошедшей в Париже и посвященной Украине, не стал исключать возможности отправки сухопутных войск стран Запада в зону проведения спецоперации.
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