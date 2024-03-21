Песков назвал непоправимыми последствия при отправке иностранных войск на Украину

Если на Украину будут направлены иностранные воинские контингенты, последствия будут чрезвычайно негативными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова депутата Верховной рады о возможной отправке европейской военной миссии.

«Отправление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых, последствиями», — цитирует Пескова ТАСС.

В то же время, обратил внимание он, эта информация не получила официального подтверждения: «Здесь нужно получить точную информацию».

Ранее представитель Кремля отреагировал на заявления Президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил варианта с отправкой военных из западных стран в зону проведения СВО. По мнению Пескова, в последнее время французский Президент весьма последователен в своих заявлениях на эту тему.