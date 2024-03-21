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Политика 21 марта 2024 14:52

Песков назвал непоправимыми последствия при отправке иностранных войск на Украину

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Если на Украину будут направлены иностранные воинские контингенты, последствия будут чрезвычайно негативными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова депутата Верховной рады о возможной отправке европейской военной миссии.

«Отправление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых, последствиями», — цитирует Пескова ТАСС.

В то же время, обратил внимание он, эта информация не получила официального подтверждения: «Здесь нужно получить точную информацию».

Ранее представитель Кремля отреагировал на заявления Президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил варианта с отправкой военных из западных стран в зону проведения СВО. По мнению Пескова, в последнее время французский Президент весьма последователен в своих заявлениях на эту тему.

#Дмитрий Песков #Украина #спецоперация
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