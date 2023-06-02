Орбан призвал не допустить начала контрнаступления Украины

Нельзя допустить, чтобы украинские войска перешли в контрнаступление, так как это приведет лишь к новым жертвам. Об этом заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

«Проведение крупных стратегических наступлений — это кровавая бойня. Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся», — поделился своим видением ситуации политик.

По мнению Орбана, правительства всех стран должны сделать всё для прекращения огня и начала мирных переговоров, «прежде чем украинцы начнут контратаку». Ранее он также заявлял, что конфликт на Украине завершится, как только США и Европа «перестанут ее содержать».

Контрнаступление ВСУ обсуждается с зимы. Изначально оно было запланировано на весну, затем его перенесли на лето. Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая сообщил, что сроки контрнаступления уже утверждены, но раскрывать их не стал. Газета The Financial Times при этом написала, что перед началом операции Украина решила провести серию «психологических» атак.