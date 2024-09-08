«Определяем будущее Татарстана»: Когогин проголосовал на выборах в Госсовет

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин проголосовал на выборах в Госсовет Татарстана. Руководитель автогиганта пришел на избирательный участок в школу № 46, чтобы отдать свой голос, сообщает пресс-служба предприятия.

«Сделать свой выбор по вопросу, от которого зависит будущее нашей республики, развитие предприятий, выпуск продукции, реализация социальных проектов — это долг и ответственность каждого взрослого жителя Татарстана. Сегодня я отдал свой голос за дальнейшее социально-экономическое развитие региона, наряду с миллионами соотечественников обозначив свою гражданскую позицию», — сказал Когогин.

Он призвал всех татарстанцев, кто имеет право на голосование, прийти и выразить свою гражданскую позицию.

«Именно мы определяем будущее нашей республики и страны», — сказал руководитель автогиганта.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва проходят сегодня, 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК Татарстана зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что свой голос отдали Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. К полудню на выборах в Госсовет Татарстана проголосовали 32,2% избирателей, а к 15 часам явка достигла 48,7%.