Определены даты проведения традиционных праздников народов Татарстана

Праздник «Уяв» в 2023 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане утверждены даты проведения традиционных праздников народов республики в текущем году. Об этом информирует пресс-служба Минкультуры РТ.

Первым, 26 мая, состоится русский народный праздник «Каравон» в селе Никольское Лаишевского района РТ, о чем сообщал «Татар-информ».

Республиканский праздник марийской культуры «Семык» пройдет 15 июня в селе Большая Шия Мамадышского района Татарстана.

Следующим, 23 июня, будет организован татарский народный праздник «Сабантуй» в Казани. В других населенных пунктах республики праздник плуга будет отмечаться в другие даты (их утвердил Раис РТ Рустам Минниханов).

Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон» состоится 29 июня в деревне Енабердино Менделеевского района Татарстана.

Затем, 30 июня, в селе Кильдюшево Тетюшского района РТ пройдет республиканский праздник мордовской культуры «Валда Шинясь».

На 5 июля намечен республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала», который будет организован в Зеленодольске.

Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» состоится 6 июля в селе Сиктерме Алькеевского района Татарстана.

И завершит летний цикл традиционных народных праздников республиканский праздник культуры кряшен «Питрау», который пройдет 13 июля в селе Зюри Мамадышского района РТ.

Ранее вице-премьер Татарстана и председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев рассказал, в каких российских регионах пройдут сабантуи в 2024 году.