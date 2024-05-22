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Определены даты проведения традиционных праздников народов Татарстана
В Татарстане утверждены даты проведения традиционных праздников народов республики в текущем году. Об этом информирует пресс-служба Минкультуры РТ.
Первым, 26 мая, состоится русский народный праздник «Каравон» в селе Никольское Лаишевского района РТ, о чем сообщал «Татар-информ».
Республиканский праздник марийской культуры «Семык» пройдет 15 июня в селе Большая Шия Мамадышского района Татарстана.
Следующим, 23 июня, будет организован татарский народный праздник «Сабантуй» в Казани. В других населенных пунктах республики праздник плуга будет отмечаться в другие даты (их утвердил Раис РТ Рустам Минниханов).
Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон» состоится 29 июня в деревне Енабердино Менделеевского района Татарстана.
Затем, 30 июня, в селе Кильдюшево Тетюшского района РТ пройдет республиканский праздник мордовской культуры «Валда Шинясь».
На 5 июля намечен республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала», который будет организован в Зеленодольске.
Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» состоится 6 июля в селе Сиктерме Алькеевского района Татарстана.
И завершит летний цикл традиционных народных праздников республиканский праздник культуры кряшен «Питрау», который пройдет 13 июля в селе Зюри Мамадышского района РТ.
Ранее вице-премьер Татарстана и председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев рассказал, в каких российских регионах пройдут сабантуи в 2024 году.
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