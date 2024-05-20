Кузнечный двор, блюда по старинным рецептам и новые забавы: каким будет Каравон-2024

В селе Русское Никольское Лаишевского района Татарстана русский народный праздник Каравон отметят на этот раз 26 мая

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Традиция с XVI века до наших дней

В селе Русское Никольское Лаишевского района Татарстана русский народный праздник Каравон отметят на этот раз 26 мая. Праздничные гулянья начнутся в 10 часов утра и будут продолжаться до 20 часов. Предусмотрена обширная программа для детей и взрослых. Праздник также будет транслироваться на сайте «Культура.РФ».

«Традиционно череду, плеяду наших национальных праздников мы открываем народным праздником Каравон. В XVI веке он отмечался как престольный праздник – День святителя и чудотворца Николая, потом постепенно превратился в массовые народные игрища и сохранился только в этом селе Русское Никольское под Казанью. Наша с вами задача, задача Русского национально-культурного объединения – сохранить эти традиции, довести их до наших детей, до нашей молодежи. В целом народные праздники – лучший инструмент для этого. Министерство культуры Республики Татарстан приглашает всех гостей и жителей республики, туристов посетить этот замечательный праздник и получить реальное удовольствие от соприкосновения с прекрасной русской народной культурой», – сказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

Дамир Натфуллин: «Приглашаем всех гостей и жителей республики посетить этот замечательный праздник и получить реальное удовольствие от соприкосновения с прекрасной русской народной культурой» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Русский народный праздник Каравон имеет статус республиканского мероприятия. Его возродили в 2003 году, во многом благодаря местным жителям села, которые сохранили в своих сундуках костюмы именно села Никольское.

«Он неповторим среди многих русских костюмов в Республике Татарстан. Сейчас сохраняется традиция этого костюма. Конечно, этих бабушек тоже должен был кто-то организовать: был такой энтузиаст Сергей Трусов – руководитель ансамбля “Каравон”, его жена Светлана сейчас продолжает его дело. Но, конечно, даже этого было бы недостаточно, если бы эту инициативу не поддержали специалисты в области фольклора. Это профессор Института культуры Нина Петровна Кузьмина, руководитель Центра русского фольклора Александр Константинович Смирнов. А также Наталья Борисовна Кондратьева – это тоже дипломированный специалист в области музыкальной этнологии, и Светлана Владимировна Первакова, в свое время участница ансамбля “Уленшпигель”. И много других подвижников, которые способствовали расширению этой местной инициативы, что привело к тому, что первый президент нашей республики – Минтимер Шаймиев поддержал эту инициативу своим указом», – напомнила современную историю возрожденного Каравона председатель правления Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан Ирина Александровская.

Развлекать гостей будут, конечно же, ярмарка и около 20 площадок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Городок старинных русских аттракционов и ярмарка

Развлекать гостей будут, конечно же, ярмарка и около 20 площадок: «Город мастеров-ремесленников», «Городок старинных русских аттракционов Закрутиха», «Кузнечный двор», «Ярмарочная сцена», «Зеленая поляна», «Хороводная поляна», «Русская национальная кухня» и другие. Песнями будут завлекать фолк-группа «Отава Ё» и Татьяна Куртукова, Нерехтский рожечный хор, Валентина и Степан Нестеровы — создатели и участники московской группы «Сокол», фолк-группы «Живаго» и «Медвежий угол».

«В этом году мы постарались шагнуть гораздо дальше, чем даже в прошлом году (когда Каравон отмечал свое 20-летие, – прим. Т-и). Появился ряд новшеств. Будет площадка традиционных настольных русских игр – как исторических, которые бытовали в России 100-200 лет назад, так и их современная реинкарнация. Игры на память, на логику, на мелкую моторику – всего порядка двух десятков игр. В прошлом году их не было вообще. Будет площадка традиционных русских подвижных игр, их тоже будет больше дюжины. И лапта, и свайка, игры с кнутами, с палками, с мячами. В таком многообразии их на Каравоне еще не было. Мы сильно расширили площадку традиционных ремесел – заготовлена дюжина мастер-классов, которые будут доступны всем гостям праздника бесплатно. Это и гончарка, и древняя, старинная походная кузница, и лозоплетение, и литье, старинный печатный станок, ткацкий старинный станок и ряд других мастер-классов», – анонсировал начальник отдела культуры Лаишевского района Татарстана Павел Марьин.

Павел Марьин: «В этом году мы постарались шагнуть гораздо дальше, чем даже в прошлом году. Появился ряд новшеств» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как и в прошлом году, будет работать площадка старинных русских аттракционов, воссозданных по репродукциям XIX века: круглые качели, а также маховые и рядовые качели, «гигантские шаги», ярмарочный столб. Всего организаторы подготовили 6 больших аттракционов и малые игры.

Балаганный шатер Петрушки и дегустация старинной русской кухни для всех

Также будет развлекать гостей театр Петрушки. Но в этом году он разросся до целого балаганного шатра размером 6 на 15 метров. Он сможет вместить 150 зрителей. Целый день здесь будут идти представления, а также лекции об истории театра Петрушки в России, мастер-классы.

Будет площадка традиционных русских подвижных игр, их тоже будет больше дюжины. И лапта, и свайка, игры с кнутами, с палками, с мячами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Еще одно новшество – русская кухня. В этом году мы пригласили к сотрудничеству Максима Сырникова, Олега Ольхова – известных поваров, ведущих свои телешоу. Прежде они проводили мастер-классы для ограниченного числа людей, в этом году мы подключили к ним поваров-универсалов, помощников. Мы дебютируем в русском гастрономическом дворе, где будем кормить гостей блюдами русской исторической кухни. Мы уже и не знаем даже, что такое ушное, тельное, крыя», – рассказал Марьин.

На церковной площадке будет работать школа иконописи из Самары. Единственная, по словам спикера, в России, которая показывает наглядно на практике это древнее искусство всем желающим.

«На никольской протоке планируется запустить 8-метровую парусную ладью, на которой будут гребцы, кормчие, которые смогут катать детей и их родителей – примерно дюжину пассажиров», – сообщил Марьин.

Все мастер-классы, игры и катание на ладье, акцентировал он, в этом году будут бесплатными.

Ремесленников, артистов и ведущих мастер-классов на Каравоне ожидается около 2 тысяч Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По 400 тысяч десяти лучшим коллективам-участникам

Ремесленников, артистов и ведущих мастер-классов на Каравоне ожидается около 2 тысяч. Только творческих коллективов из районов Татарстана, а также из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Марий Эл и Башкортостана ожидается более 200.

«По итогам праздника лучшие коллективы, десять в этом году, будут награждены сертификатами в размере 400 тысяч рублей при поддержке Раиса Республики Татарстан. На них можно будет приобрести костюмы, обновить материально-техническую базу», – подчеркнул Дамир Натфуллин.

Одно из важнейших новшеств этого года – для тех, кто хочет провести на Каравоне не весь день, а лишь часть, будут ходить дополнительные автобусные рейсы из Казани. Расписание обещают разместить в группе «Таткультресурсцентра» во «ВКонтакте».

«В прошлом году поступали жалобы на то, что нельзя уехать с середины праздника. В этом году решили: автобусы будут ходить ежечасно из Никольского в Казани и из Казани в Никольское. Таким образом, те, кто не успел уехать на праздник с утра, смогут приехать и ближе к обеду, и после обеда, застать вечернюю программу. С проспекта Победы и с площади Тысячелетия будут отходить автобусы начиная с 8 утра, в середине дня ежечасно, вечером количество автобусов еще увеличится, чтобы основная масса людей могла уехать обратно в город», – обратил внимание Марьин.

«По итогам праздника лучшие коллективы, десять в этом году, будут награждены сертификатами в размере 400 тысяч рублей при поддержке Раиса Республики Татарстан» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Этноподворье под открытым небом

Для привлечения туристов не только на праздник Каравон здесь планируют создать этнографический музей под открытым небом на базе уже имеющегося там русского подворья.

«Никольское заслуживает такой музей. Проект в работе, надеемся, что в ближайшие годы он будет реализован», – сказала Александровская.

Сейчас в Русском Никольском, уточнил начальник отдела культуры Лаишевского района Татарстана Павел Марьин, проживает чуть меньше тысячи жителей, работает предприятие по изготовлению деревянных изделий в шпонах и по производству изделий из пластика.

Ирина Александровская: «Никольское заслуживает такой музей. Проект в работе, надеемся, что в ближайшие годы он будет реализован» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вне Каравона село живет тихой, спокойной жизнью. С этого года дети обучаются ткачеству и другим старинным традиционным ремеслам. Для этого мы привозим в село мастеров, которые обучают ремеслам сотрудников местного Дома культуры, а они затем обучают этим ремеслам сельских детей. Чтобы этот процесс развивался, строятся планы развития русского подворья в селе Русское Никольское, чтобы иметь возможность принимать туристов в большем объеме. Есть у нас проект, мы его представим в этом году, – проект развития русского подворья, строительства Дома ремесленников на территории, которая сейчас располагается за русским подворьем. И будет не столько музейная экспозиция, сколько интерактивное пространство. Там будут размещены ткацкие станки и реплики, точные копии с исторических, при этом абсолютно рабочие, то есть на которых дети смогут заниматься и осваивать эту нематериальную культуру», – пояснил Марьин.