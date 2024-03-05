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Общество 5 марта 2024 11:59

Минниханов утвердил даты Сабантуя в Татарстане

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Минниханов утвердил даты Сабантуя в Татарстане
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты проведения Сабантуя в 2024 году. Соответствующий указ опубликован на официальном портале руководителя РТ.

Так, в населенных пунктах и райцентрах республики татарский народный праздник пройдет 8-9 июня, в Набережных Челнах — 15 июня, а в Казани — 23 июня.

Отмечается, что даты установлены «с учетом предложений органов местного самоуправления».

#сабантуй #Рустам Минниханов
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