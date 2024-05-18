В Березовой роще и на озере Лебяжьем проведут Сабантуи за 30 млн рублей

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

На подготовку двух Сабантуев в Казани направят 29,8 млн рублей. Праздники планируют провести для жителей Кировского и Московского, а также в Советского районов города, следует из информации на портале госзакупок.

Мероприятия пройдут в Березовой роще жилого массива Дербышки и на территории озера Лебяжье.

Мероприятия должны быть рассчитаны на 25 тысяч гостей. Концертная программа будет состоять из 20-минутного театрализованного пролога с национальным татарским колоритом. Выступления артистов на центральном майдане будут продолжаться не менее 4 часов, а общая продолжительность программы составит 6 часов. За время праздника должно быть представлено не менее 50 номеров. На сцену выйдут 10 вокальных ансамблей, восемь хореографических народных коллективов, четыре танцевальных коллектива в спортивном стиле, не менее 10 певцов-исполнителей, а также не менее двух артистов татарской эстрады.

Подрядчику предстоит подготовить площадки: провести уборку и выравнивание территории, обеспечить электричеством, оборудованием, медицинским и пожарным сопровождением, оформить трибуны и сценический комплекс, принять меры безопасности, предоставить пиротехнику. Площадка должна включать детский и основной майданы, на которых, помимо концертной программы, проведут различные игры и конкурсы, в том числе традиционные «Рывок гири», «Бег с коромыслами», «Лазание на столб», «Бег с яйцом на ложке», «Бой мешками», соревнования по борьбе корэш, армрестлингу и другие.

Кроме того, на исполнителя ляжет техническое обеспечение праздника и питание гостей. Срок исполнения контрактов – до 31 августа 2024 года. Заказчиками выступают администрации районов Казани.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя в республике. Согласно указу, в Казани татарский народный праздник запланирован на 23 июня.