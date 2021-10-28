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Ру Тат
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28 октября 2021  13:13
Эвелина Киселёва

В середине ноября в Татарстане введут новые Covid-ограничения

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Для остановки распространения новой коронавирусной инфекции с 15 ноября в Татарстане вступают в силу новые Covid-ограничения. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала вице-премьер Татарстана  Лейла Фазлеева.

«Для посещения театров, кинотеатров, цирков, концертных залов, официальных физкультурных, спортивных, культурных мероприятий потребуются QR-код», – отметила она.

Кроме того, нужно будет подтверждать принадлежность QR-кода.

#Коронавирус #ограничения
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