В середине ноября в Татарстане введут новые Covid-ограничения

Для остановки распространения новой коронавирусной инфекции с 15 ноября в Татарстане вступают в силу новые Covid-ограничения. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Для посещения театров, кинотеатров, цирков, концертных залов, официальных физкультурных, спортивных, культурных мероприятий потребуются QR-код», – отметила она.

Кроме того, нужно будет подтверждать принадлежность QR-кода.