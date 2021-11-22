Оперштаб: Личности нападающих на кондукторов из-за QR-кодов устанавливаются

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом оперативно рассматривает все вопросы, вызванные введением QR-кодов в общественном транспорте Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В частности, Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики отрабатывает возникающие инциденты. Работает горячая линия, необходимо звонить по телефону: 8 (843) 291-90-13.

По поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова перевозчикам переданы технические устройства для считывания и распознания QR-кодов.

Кроме того, в оперативный штаб поступает информация о случаях применения силы в отношении кондукторов. Правоохранительные органы ведут работу по установлению личностей нападавших и привлечению их к ответственности.

Сейчас в общественном транспорте действуют три вида QR-кода: код прошедшего полный курс вакцинации, код переболевшего Covid-19 и код о наличии медицинского отвода. Министерство здравоохранения РТ на сегодняшний день выдало 4133 документа о медотводе.

В оперативном штабе, по словам Лилии Галимовой, при этом напомнили, что решение о введении QR-кодов было принято из-за напряженной эпидемиологической ситуации. Они введены, чтобы «обеспечить безопасность жителей при нахождении в ограниченном пространстве транспортного средства».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал введение QR-кодов в общественном транспорте Татарстана. По его словам, власти республики используют те полномочия, которыми они наделены из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

В соответствии с постановлением Кабмина РТ с 22 ноября в общественном транспорте у татарстанцев начали проверять QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. К полудню в Казани из трамваев и троллейбусов высадили уже 786 человек. Двоих пассажиров, не желавших предъявить документ, забрала полиция.