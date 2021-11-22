В Казани разыскивают мужчину, который брызнул из баллончика в лицо кондуктору автобуса

Полицейские в Казани разыскивают молодого человека, который сегодня в автобусе брызнул из перцового баллончика в лицо кондуктору автобуса.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, инцидент произошел сегодня около десяти часов утра в автобусе маршрута №31. Пассажир отказался предъявлять QR-код, а на просьбу покинуть салон автобуса брызнул кондуктору в лицо из перцового баллончика. После этого он выбежал на улицу и скрылся.

Потерпевший написал заявление в полицию.

«В настоящее время сотрудниками полиции изучаются все обстоятельства произошедшего, устанавливается личность правонарушителя. Потерпевший направлен на медицинское обследование для установления тяжести вреда, причиненного здоровью», – пояснили в пресс-службе управления.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что утром в казанском автобусе пассажир ударил кондуктора и брызнул ему в лицо из баллончика.

