В Казани к полудню из электротранспорта высадили 786 человек без QR-кодов

В Казани продолжаются проверки QR-кодов в городском электротранспорте. К полудню из трамваев и троллейбусов высадили в общей сложности 786 человек. Двоих пассажиров забрала полиция, еще 18 не дождались сотрудников и самостоятельно вышли из подвижного состава, сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

В метрополитене трех конфликтовавших с проверяющими пассажиров передали полиции. Кроме того, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком действия — у семи человек. Пройти по справкам о вакцинации первым компонентом пытались 96 пассажиров. Еще четыре человека пытались сделать это со справкой о полной вакцинации, но с отсутствующим QR-кодом.

С 22 ноября в Татарстане действует постановление Кабмина РТ, согласно которому проезд в общественном транспорте возможен только при наличии QR-кода о прививке, перенесенной в течение последних шести месяцев болезни или подтвержденном медотводе.

Ранее ИА «Татар-информ» уже рассказывало, как в Казани проверяют QR-коды в транспорте.