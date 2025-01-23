Операторы беспилотников «Омут» поблагодарили нижнекамцев за поддержку — видео

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С самого начала СВО в Нижнекамске небольшая группа волонтеров «Добрые мамы» ведет свою гуманитарную работу. Они шьют белье, одеяла, делают свечи, закупают все необходимое и поддерживают разведывательное подразделение операторов беспилотников «Омут».

Благодарность от бойцов не заставила ждать: «На связи бойцы команды „Омут“. От лица всей нашей команды мы хотим поприветствовать жителей Нижнекамска и поблагодарить их за регулярную помощь нашему подразделению. Благодаря вашей поддержке, мы можем выполнять наши боевые задачи», — говорит боец на видео.

Волонтеры производят отправки два раза в месяц, сейчас готовят новую партию.

«Ребятам там тяжело, и мы должны им помогать», — с этими мыслями Елена Мартынова и начала свою гуманитарную миссию. Женщина, будучи профессиональной швеей, сначала стала шить нижнее белье, одеяла. Потом пришлось обучаться и другим навыкам.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Методом проб и ошибок мы начали заливать свечи, сначала они неправильно получались, теперь делаем так, чтобы они не коптили, не дымили», — говорит волонтер группы «Добрые мамы».

Сейчас женщина делает свечи профессионально, дома, в свободное время. Шьет, изготавливает также сухие супы. Работают волонтеры по запросу. Сейчас к отправке готовится новая партия гуманитарной помощи.

«Три коробки скотча для подразделения „Омут“, чтобы сбрасывать, приматывать снаряды. Если где-то нет возможности добраться на машине и нужно ребятам что-то скинуть, продукты или лекарства, вот скотч и стяжки для таких целей», — пояснила Елена Мартынова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамский актив группы «Добрые мамы» — это порядка 10 человек. Женщины своими силами собирают партии и совершают по две отправки в месяц. Всего за 3 года им удалось только от себя направить бойцам 4 тонны полезного груза.

Основные помощники Елены Мартыновой сейчас — это ее сыновья. Они помогают возить, носить коробки. В комитет «добромам» женщина вступила еще до начала СВО, в ней состояли мамы солдат-срочников Кантемировской дивизии, теперь там много и тех, кого коснулась спецоперация.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Бывают иногда моменты, что глаза хочется закрыть, но, когда вспоминаешь, что ребята там на холоде, они не могут ни нормально помыться, ни покушать нормальную пищу, домашнюю... Они спят в холоде, в блиндажах живут, мы не имеем права просто опускать руки. Мы должны их поддерживать. Понимаете, они чувствуют поддержку нашу и заботу, кто если не мы им поможем», — говорит Мартынова.

Тем, кто хочет присоединиться к команде Елены, можно подписаться на телеграм-канал комитет «Добромам».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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