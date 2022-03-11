Оператор карт «Мир» проинформировал о замедлении работы Mir Pay

Работа приложения бесконтактной оплаты Mir Pay может замедляться из-за увеличения числа загрузок новых карт российской платежной системы «Мир». Об этом предупреждает ее оператор — «Национальная система платежных карт» (НСПК).

«<...> из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса. Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно», — пояснили в НСПК.

Кроме того, в компании пообещали в ближайшее время увеличить скорость работы сервиса.

Карты «Мир» выпускаются в России с 2015 года. Приложение Mir Pay может быть установлено на смартфонах с операционной системой Android начиная с версии 6.0 с поддержкой NFC.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Visa и MasterCard прекратили осуществлять транзакции на территории России. При этом выпущенные ими карты российских банков продолжат работать внутри страны.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России объявили многие крупные компании. Правительство страны предложило им три варианта действий.