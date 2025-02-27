Онлайн-школа обучения татарскому языку «Ана теле» возобновит работу в 2025 году

Фото: скриншот старого сайта «Ана теле»

Система дистанционного обучения татарскому языку «Ана теле» возобновит работу в этом году. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова на заседании в Культурном центре имени А. С. Пушкина.

«Ведется обновление системы. Работа направлена на улучшение сервиса и совершенствование пользовательского опыта. Это сделает использование платформы более удобным. Важно, что система является отечественной разработкой и соответствует федеральному законодательству», – сказала она на совместном заседании Совета Ассамблеи народов РТ и Организационного комитета по проведению в 2022–2032 годах в РТ мероприятий, посвященных Международному десятилетию языков коренных народов.

Сейчас проводятся приемо-сдаточные испытания. Завершение работ ожидается в третьем квартале 2025 года, отметила Закирова.

По ее словам, онлайн-школа будет содержать девять уровней – 288 уроков. Курс также содержит лаборатории произношения, письма, грамматики, онлайн-словарь, материалы для проведения занятий группового общения по каждому разделу. Кроме того, предусмотрены девять уровневых тестов.

Онлайн-школа татарского языка «Ана теле» работала с 2013 года. Она была создана по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В начале июня 2023-го «Ана теле» сообщила о закрытии. Причиной было названо то, что иностранная компания EF Education First, совместно с которой был реализован образовательный проект, приняла решение об уходе с российского рынка.

Позднее глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин заявил, что онлайн-школа изучения татарского языка «Ана теле» будет спасена от закрытия благодаря переносу на отечественную платформу. Для переноса контента тогда выбрали российскую онлайн-платформу JetClass от образовательной компании DenizSchool. В 2024-м на создание обновленной онлайн-школы было решено выделить 123 млн рублей.