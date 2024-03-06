В Татарстане направят 123 млн рублей на возрождение татарской онлайн-школы «Ана теле»

Скрин сайта «Ана теле»

В Татарстане на создание и техническое сопровождение информационной образовательной системы дистанционного обучения татарскому языку «Ана теле» будет выделено 123,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Средства из республиканского бюджета будут выделены Министерству образования и науки РТ в текущем финансовом году, отмечают в ведомстве.

В начале июня прошлого года бесплатная онлайн-школа татарского языка «Ана теле» сообщила о закрытии. Причиной было названо то, что иностранная компания EF Education First, совместно с которой был реализован образовательный проект, приняла решение об уходе с российского рынка.

Позднее, в августе, глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин заявил, что онлайн-школа изучения татарского языка «Ана теле» будет спасена от закрытия благодаря переносу на отечественную платформу.

Для переноса контента тогда выбрали российскую онлайн-платформу JetClass от образовательной компании DenizSchool. Основным оператором и координатором проекта назначили Министерство образования и науки РТ. Тогда, в августе, предполагалось, что на перенос контента понадобится шесть или семь месяцев.

Онлайн-школа татарского языка «Ана теле» работала с 2013 года. Она была создана по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Образовательный курс включал девять уровней сложности.