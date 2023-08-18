Стало известно, как будут возрождать татарскую онлайн-школу «Ана теле»

В Татарстане началась подготовительная работа по переносу функционала онлайн-школы для изучения татарского языка «Ана теле» на новую платформу. Об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки РТ.

«Одновременно прорабатывается адаптивная версия для мобильных устройств на всех платформах. Перенос функционала ориентировочно рассчитан на шесть-семь месяцев. Специалистами компании уже зарегистрирован домен ana-tele.ru, ведется разработка бренда», – добавили в министерстве.

Для переноса контента «Ана теле» определена российская онлайн платформа JetClass образовательной компании DenizSchool. Компания обладает 30-летним опытом корпоративного языкового образования в России. Основным оператором и координатором проекта будет Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Напомним, в среду, 16 августа, глава Минобора РТ Ильсур Хадиуллин сообщил, что бесплатная онлайн-школа изучения татарского языка «Ана теле» будет спасена от закрытия, благодаря переносу на отечественную платформу.

В начале июня «Ана теле» официально сообщила о своем закрытии. Причиной назвали то, что иностранная компания EF Education First, совместно с которой был реализован образовательный проект, приняла решение об уходе с российского рынка.