Кто похоронил татарскую онлайн-школу «Ана теле» и где Минобрнауки ищет новую платформу

Ученики образовательной платформы «Ана теле» стали получать автоматические письма, в которых сообщалось о скором закрытии образовательной платформы

Скрин сайта «Ана теле»

«Надеемся, вы получили удовольствие»

Вчера ученики образовательной платформы «Ана теле» стали получать автоматические письма, в которых сообщалось о скором закрытии образовательной платформы.

«Надеемся, что вы получили удовольствие от обучения в онлайн-школе “Ана теле” и улучшили свои навыки владения татарским языком. Этим письмом мы хотим сообщить, что после нескольких лет продуктивной работы наша школа закроется 30 июня 2023 года», – говорилось в сообщении.



Ясность в ситуацию внесло Министерство образования и науки Татарстана, озвучив причины закрытия «Ана теле». Как оказалось, иностранная компания EF Education First, совместно с которой был реализован образовательный проект, приняла решение об уходе с российского рынка. EF Education First – международный образовательный центр по обучению английскому языку. Компания образована в Швеции в 1965 году, с 1995 года занималась обучением английскому в России. EF является крупнейшим частным учебным заведением в мире, филиалы EF представлены в более чем 100 странах мира.

«Мы предполагали, что это произойдет, и заранее начали проработку этого вопроса с отечественными специалистами, – сообщила руководитель пресс-службы Минобразования РТ Алсу Мухаметова. – Помимо этого, в первом квартале текущего года специалисты министерства совместно с отечественными разработчиками проанализировали имеющуюся платформу “Ана теле” и установили ее “архаичность”, а также отсутствие обновлений в опциях».

Алсу Мухаметова: «Мы предполагали, что это произойдет, и заранее начали проработку этого вопроса с отечественными специалистами» Фото: mon.tatarstan.ru

В поисках альтернативы

По словам Алсу Мухаметовой, в настоящее время анализируются несколько альтернативных курсов изучения татарского языка. По итогу детального анализа будет определена оптимальная платформа.

Также на сайте Минобразования РТ в разделе «Национальное образование» собраны различные ресурсы для изучения татарского языка. В их числе: «Зеленый Татарстан», «Культурный дневник школьника», «Сакла», библиотека «Бала», энциклопедия «Татар иле», сборник мультфильмов «Век Татарстана» и многие другие. Также доступны дистанционные образовательные и просветительские проекты, разработанные объединением «Татармультфильм».

Помимо этого, всем, кто сейчас занялся поиском альтернативы «Ана теле», стоит обратить внимание на наш большой обзор курсов, онлайн-уроков, телеграм-каналов и учебников для детей по татарскому языку.

Образовательный курс включал в себя девять уровней сложности. К плюсам можно отнести то, что на платформе «Ана теле» много практических заданий Скрин сайта «Ана теле»

Девять уровней сложности и занятия с преподавателями КФУ

Напомним, онлайн-школа «Ана теле» была запущена в феврале 2014 года. Проект осуществляется в рамках реализации соглашения между Татарстаном и компанией EF Education First. Финансировался он из бюджета республики, обучение на платформе было полностью бесплатным.

Образовательный курс включал в себя девять уровней сложности. К плюсам можно отнести то, что на платформе «Ана теле» много практических заданий. Еще одно преимущество – онлайн-уроки с преподавателями КФУ. Занятия, как правило, проходили с 19.00 до 21.00. Это не один урок, который длится два часа, а несколько занятий по 45 минут. Можно выбрать тот, который подходит по теме и по уровню сложности.

На конец сентября прошлого года в онлайн-школе обучалось более 14 тысяч пользователей. Из них около тысячи человек из стран дальнего и ближнего зарубежья, более 13 тысяч из регионов РФ.

«Сейчас не хватает заинтересованности в изучении татарского. В онлайн-пространстве есть почти всё, что нужно, но какими бы ни были эти сайты, при отсутствии интереса это все не будет иметь смысла» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На татарском языке нужно уметь и улыбаться, и показывать кулак»

Ильнар Шафеев, автор телеграм-канала «Татарча сөйләш»:

– Закрытие «Ана теле» воспринимается очень негативно. Благодаря их курсам люди изучали татарский с удовольствием. Любой желающий мог проверить свой уровень татарского, узнать много новых слов, расширить свой кругозор и самое главное – изучить татарский язык. Но, к сожалению, проект решили закрыть. Очень надеемся и верим, что все еще изменится и такой замечательный проект не перестанет существовать.

К слову, я сам использовал «Ана теле», было очень интересно узнать, как они обучают татарскому. Очень увлекательно и затягивающе продуманно, многим моим знакомым татарский давался очень легко благодаря этому проекту. Все остались хорошего мнения о нем.

На мой взгляд, сейчас не хватает заинтересованности в изучении татарского. В онлайн-пространстве есть почти всё, что нужно, но какими бы ни были эти сайты и книги, при отсутствии интереса это всё не будет иметь никакого смысла. Нужно сделать изучение не только полезным, но и интересным.

Лилиана Сафина: «В целом мне приходилось слышать разные мнения о платформе: кто-то возмущался, что не может туда попасть, а кто-то с азартом переходил на следующую языковую ступень» Фото: vk.com/msk_tatar_tele

Лилиана Сафина, создатель школы татарского языка «Умарта»:

– Любой проект, обучающий татарскому языку, важен, и любое закрытие татароязычного проекта – это потеря. Думаю, платформа была полезна не только для изучающих татарский, она являлась хорошей методической базой и для многих преподавателей.

В целом мне приходилось слышать разные мнения о платформе: кто-то возмущался, что не может туда попасть, а кто-то с азартом переходил на следующую языковую ступень.

Для татарского языка и в онлайн-, и офлайн-пространстве не хватает одного: его активного применения и использования во всех возможных сферах. На нем нужно уметь и улыбаться, и показывать кулак.

Резеда Закирова: «В онлайн-пространстве не хватает татарских ресурсов. Считаю, что страницы государственных и общественных организаций в Татарстане должны наполняться татарским и русским контентом одновременно» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Резеда Закирова, руководитель пресс-службы ДУМ РТ:

– В онлайн-пространстве не хватает татарских ресурсов. Считаю, что страницы государственных и общественных организаций в Татарстане должны наполняться татарским и русским контентом одновременно, а не по остаточному принципу. В ДУМ РТ это реализуется одномоментно: все аккаунты дублируются на двух языках, татарская и русская версии сайта обновляются параллельно. Эта задача была поставлена перед пресс-службой принципиально муфтием Камилем хазратом Самигуллиным.



В этом контексте стоит добавить, что в 2022 году 26 апреля, в день рождения Габдуллы Тукая, который в Татарстане отмечается как День родного языка, в ДУМ РТ заработала онлайн-платформа «Без - татарлар». «Без - татарлар» – это популярный базовый курс по изучению татарского языка, который успешно применялся в мечетях Татарстана в 2018-2021 годах.