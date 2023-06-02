В Минобрнауки Татарстана объяснили, почему закрываются курсы татарского языка «Ана теле»

В Министерстве образования и науки Татарстана прокомментировали анонсированное накануне закрытие онлайн-школы изучения татарского языка «Ана теле». Пресс-служба ведомства пояснила, что инициатива исходит от разработчиков курсов.

«Иностранная компания ЕF Education приняла решение уйти с российского рынка. Мы предполагали, что это произойдет, и заранее начали проработку этого вопроса с отечественными специалистами», — сообщила корреспонденту «Миллиард.Татар» руководитель пресс-службы Минобразования РТ Алсу Мухаметова.

По ее словам, уже в первом квартале текущего года специалисты министерства совместно с отечественными разработчиками проанализировали имеющуюся платформу «Ана теле» и установили ее «архаичность», а также отсутствие обновлений в опциях.

«В настоящее время анализируются несколько альтернативных курсов изучения татарского языка. По итогу детального анализа будет определена оптимальная платформа. Помимо этого, на сайте Министерства образования РТ в разделе „Национальное образование“ уже собраны ресурсы для изучения татарского языка. Они разнообразные и бесплатные», — рассказала Мухаметова.

В числе альтернативных ресурсов — «Зелёный Татарстан», «Культурный дневник школьника», «Сакла», Библиотека «Бала», энциклопедия «Татар иле», сборник мультфильмов «Век Татарстана» и многие другие. Также доступны дистанционные образовательные и просветительские проекты, разработанные объединением «Татармультфильм».



Напомним, накануне администрация онлайн-школы «Ана теле» стала рассылать письма своим ученикам, в которых сообщала о закрытии платформы 30 июня этого года.