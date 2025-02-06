Онлайн-переводчик TatSoft используют до 1,6 млн человек
Разработанный Институтом прикладной семиотики Академии наук РТ онлайн-переводчик TatSoft применяют до 1,6 млн пользователей. Об этом рассказали в пресс-службе Академии наук Татарстана.
Другим успешным интернет-ресурсом АН РТ стала онлайн-энциклопедия Tatarica. Общее количество просмотров портала превышает 5 млн (за 2024 год – примерно 1,1 млн), а сейчас его каждый день посещают свыше 5 тыс. человек.
Кроме того, по оценке республиканской Академии наук, достаточно успешны такие проекты, как медиаплатформа «Мәгърифәт» (общее количество посещений – около 30 тыс, за 2024-й – примерно 10 тыс.), геоинформационная система «Культурное наследие» (более 27 тыс. посещений в 2024 году) и интернет-портал «История европейской цивилизации».
Помимо прочего, в 2024 году в ходе Международного форума Kazan Digital Week Академия наук РТ и компания «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь разработки АН Татарстана активно внедряются в общедоступные сервисы «Яндекса».
Речь идет о развитии технологий голосового ассистента на татарском языке, поддержке татарского языка с функцией голосового ввода в «Яндекс Клавиатуре», появлении татарского языка и распознавании татарской речи в «Колдунщике» поисковой системы.