«Яндекс» обучит свой переводчик распознаванию татарской речи

Татарский станет первым языком народов России, живую речь на котором сможет распознать переводчик «Яндекса». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, пользователи смогут не только узнать, как звучат те или иные слова на этом языке, но и в дальнейшем пользоваться функцией мгновенного перевода для общения с носителями.

Проанализировав данные поиска, специалисты пришли к выводу, что перевод фраз на татарском интересовал пользователей чаще, чем на других языках народов России.



В компании отметили, что также включат в свой переводчик языки более 20 российских народов. Первым из них на сервисе появился осетинский язык.