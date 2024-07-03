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«Яндекс» обучит свой переводчик распознаванию татарской речи
Татарский станет первым языком народов России, живую речь на котором сможет распознать переводчик «Яндекса». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Таким образом, пользователи смогут не только узнать, как звучат те или иные слова на этом языке, но и в дальнейшем пользоваться функцией мгновенного перевода для общения с носителями.
Проанализировав данные поиска, специалисты пришли к выводу, что перевод фраз на татарском интересовал пользователей чаще, чем на других языках народов России.
В компании отметили, что также включат в свой переводчик языки более 20 российских народов. Первым из них на сервисе появился осетинский язык.
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