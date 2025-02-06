Межведомственный медицинский генетический центр планируют создать в Татарстане

В Татарстане собираются сформировать Межведомственный медицинский генетический центр. Об этом рассказали в пресс-службе Академии наук РТ.

Проект нацелен на проведение генетических исследований с последующей передачей их результатов для нужд персонализированный медицины.

Инициатива обсуждалась на итоговом заседании коллегии Минздрава республики 22 января и была представлена Раису Татарстана Рустаму Минниханову, пояснили в АН РТ.

При этом ожидается, что Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ будет заниматься разработкой CAR-T клеточного препарата для терапии лейкозов и лимфом, а Лаборатория генетики старения и долголетия КГМУ – изучением универсального биомаркера старения, гена EDA2R.

В деятельности центра будут участвовать не только вузы, НИИ и научно-исследовательские лаборатории, в том числе молодежные, но и студенческие стартапы, малые технологические компании, индустриальные партнеры и клиники.

«Сейчас приоритет должен отдаваться комплексным масштабным проектам, требующим совместной, зачастую междисциплинарной, работы», – убеждены в Академии наук Татарстана.