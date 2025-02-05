Рифкат Минниханов: «У настоящих ученых, кто с мозгами, проблем с деньгами не возникает»

Татарстан создал все условия для развития науки и технологий, а научная школа республики признана одной из самых известных в мире. Несмотря на это, ученые и предприятия сектора сталкиваются с рядом проблем. О том, чего на сегодняшний день не хватает науке в Татарстане, какие меры поддержки будут оказывать ученым, – в материале «Татар-информа».





Лейла Фазлеева: «Безусловным приоритетом развития России сегодня является то самое взаимодействие, направленное на устранение проблемных вопросов в научно-технологическом развитии страны»

Фото: prav.tatarstan.ru

«Казанская и Татарстанская научная школа известны во всем мире»

В Кабинете Министров Татарстана сегодня подвели итоги 2024 года в части развития научного сектора в республике. Вице-премьер Лейла Фазлеева заметила, что тема «очень благодатная», и напомнила, что к 2030 году Российская Федерация должна войти в десятку ведущих стран по объему научного исследования и разработок.

«Безусловным приоритетом развития России сегодня является то самое взаимодействие, направленное на устранение проблемных вопросов в научно-технологическом развитии страны в связи с действием недружественных стран. Соответственно, перестройка логических, логистических, финансовых цепочек, производственных систем, которые связаны с тем самым пресловутым словом «импортозамещение». Это касается абсолютно всех направлений деятельности, не только сферы социального блока, но также и экономики, производства», – отметила Фазлеева.

Немалую лепту в развитие научного сектора страны вносит Татарстан. В республике на сегодняшний день созданы все условия для работы ученых, поэтому ей удается сохранить кадры в научной сфере.

«Казанская и татарстанская научные школы известны во всем мире. И к нам приезжают [ученые из других регионов]», – подчеркнула вице-премьер.

Рифкат Минниханов: «Ценность такого труда с течением времени будет только возрастать, ибо он фиксирует современный татарский язык. Язык не будет таким же через 30-40 лет. Это неизбежный процесс» Фото: prav.tatarstan.ru

В республике создадут энциклопедию районов Татарстана

Президент Академии наук республики Рифкат Минниханов, подводя итоги, отметил среди основных достижений минувшего года новый учебник по истории Татарстана, который признали одним из лучших пособий в России по региональной истории. Кроме того, Государственной премии в области науки и техники РТ удостоился 6-томный Толковый словарь татарского языка. Это монументальный труд нескольких поколений татарстанских ученых.

«Ценность такого труда с течением времени будет только возрастать, ибо он фиксирует современный татарский язык. Язык не будет таким же через 30-40 лет. Это неизбежный процесс», – отметил Минниханов.

Совместно с другими регионами Татарстан продолжает работу по международной программе «История и культура народов Степной Евразии». Она включает в себя исторические, археологические, этнографические и лингвистические исследования. Ключевые объекты для ученых в Татарстане – это Билярское и Болгарское городища. Проводят исследования и в других регионах России, Кыргызстане, Монголии, Узбекистане. Особое внимание уделяют комплексу мавзолеев в селе Лапас Астраханской области. Предполагается, что они принадлежат ханам Золотой Орды и их приближенным.

Президент АН РТ также анонсировал большой проект, который в республике планируют запустить в 2025 году, – создание энциклопедии районов Татарстана. «Это совершенно важно с точки зрения сбережения исторической памяти, воспитания молодежи на высоких образцах патриотизма, гражданственности, любви к малой родине», – подчеркнул Минниханов.

Первой ступенью к большой энциклопедии станет справочник «Арский муниципальный район», который уже готов. К 1020-летию Казани завершат подарочное издание «Казань: энциклопедические очерки», ведется работа по подготовке энциклопедии Набережных Челнов к 400-летнему юбилею города.

В Татарстане технологические проекты профинансируют на 140 млн

С 2025 года по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике запустят грантовую программу Фонда науки и технологий РТ с общим бюджетом в 250 млн рублей. В республике проведут новый конкурс по ключевым направлениям научных исследований, включая передовые технологии и инновационные разработки.

Одной из целей проекта станет поддержка молодых ученых – постдокторантов, занимающихся фундаментальными и прикладными исследованиями. Финансовую помощь получат 160 человек, каждому из которых выделят грант в размере 610 тысяч рублей, рассказал Рифкат Минниханов.

Кроме того, в 2024 году стартовало проектирование трех новых структурных подразделений, которые будут работать по приоритетным направлениям национальных проектов в сфере технологического лидерства.

Коммерческий сектор Татарстана недостаточно вкладывается в науку

Несмотря на многочисленные успехи Татарстана в развитии научно-технологического сектора, республика столкнулась и с некоторыми проблемами. Например, недостаточный вклад в эту сферу коммерческого сектора, посетовала Лейла Фазлеева.

«Мы нуждаемся в наращивании вклада малых предприятий и коммерческого сектора в наукоемкие технологии», – отметила заместитель премьер-министра республики.

Она также рассказала, что к 2030 году внутренние затраты на исследования и разработки в республике планируют увеличить не менее чем на 2% от внутреннего валового продукта (ВВП). В том числе за счет инвестиций со стороны частного бизнеса, которые должны увеличиться минимум в два раза.

Еще одна проблема заключается в том, что Татарстан отстает от других российских регионов по направлению популяризации науки. Всего в республике в прошлом году провели 200 мероприятий в рамках программы научно-технологического развития (НТР), и только 39% из них касались популяризации.

«Резкой утечки мозгов» и массового переезда ученых в Татарстане не наблюдают Фото: © «Татар-информ»

Утечки мозгов из республики нет

Как и во многих других, в научно-технологическом секторе республики есть проблема нехватки кадров. Однако «резкой утечки мозгов» и массового переезда ученых в Татарстане не наблюдают, заверила Лейла Фазлеева.

«Исходя из статистических показателей по общей численности профессорско-преподавательского состава, удельного веса студентов, в том числе и тех, кто имеет ученую степень, то за последние пять лет эта цифра не меняется. Если мы говорим об объективных показателях, то эта цифра остается стабильной», — сказала она.

Так, в государственных вузах Татарстана численность профессорско-преподавательского состава в прошлом году составляла порядка 6,2 тыс. человек, на сегодняшний день – 6,3 тысячи.

«Количество тех, кто защитил диссертации, и тех, кто остался работать в республике, стабильно на уровне 84–86%. Поэтому будем объективны. В России была, есть и остается качественная наука», — отметила Фазлеева.

Она также напомнила, что в минувшем году в Татарстане выделили порядка 28 млн рублей для 50 молодых ученых на приобретение жилья. Фонд поддержки предпринимательства профинансировал 317 малых предприятий в научно-технологической сфере на 440 млн рублей. В республике создали новые лаборатории для молодых ученых, увеличили стипендии для победителей Государственной премии им. Алемасова.

В 2024 году зарплата научных сотрудников в Татарстане достигла 94 тыс. рублей

В научной сфере на сегодняшний день также остро стоит проблема разрыва заработных плат в зависимости от опыта и статуса ученых. Например, средняя заработная плата научного сотрудника в минувшем году достигла 94 тыс. рублей. В то же время аспиранты получают всего 7,5 тыс. рублей в месяц, заметил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

Однако для них в республике действует большое количество субсидий и грантов.

«Когда вы говорите о средней зарплате, то мы учитываем там гранты? Работу в программах? Вот, допустим, студенческий стартап — студент берет миллион, вот он учитывается, как зарплата у студента? Есть у нас ученые, у которых и гранты, и премии, и участие в программах. Сегодня у тех, кто настоящий ученый, кто с мозгами, проблем не возникает с деньгами», — сказал Минниханов.

Он также отметил, что на встречах с молодыми учеными часто заходит речь о выборе между призванием и зарплатами: «Благо пока еще выбирают призвание».

Заместитель директора Казанского научного центра РАН по науке Владислав Чернов в свою очередь заверил, что зарплаты в молодежных лабораториях за последние годы выросли более чем в два раза. Если раньше молодые ученые получали менее 30 тыс. рублей, то сейчас – около 70 тыс. (в зависимости от сферы, в которой занят исследователь).