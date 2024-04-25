Мобильный переводчик Tatsoft готовится к запуску в App Store

Сервис машинного перевода Tatsoft уже сейчас доступен в магазинах Play Market, а через месяц появится возможность установить приложение на мобильные устройства под управлением iOS. Об этом заявили в Институте прикладной семиотики Академии наук Татарстана.

«Сейчас есть возможность установить приложение на Android. Что касается iPhone, мы со своей стороны уже все передали, и теперь уже Apple должна провести определенные технические работы, подтвердить наш аккаунт и опубликовать приложение. Мы ожидаем, что это будет сделано в течение месяца», – сообщил директор Института прикладной семиотики АН РТ Ринат Гильмуллин.

Институт-разработчик среди уникальных особенностей приложения выделяет поддержку голосового перевода «в две стороны»: синтез речи из текста и распознование речи в текст. Для татарского языка подобная функция стала доступна впервые. В случае воспроизведения речи из текста с пользователем заговорят артисты театра Камала Алсу Вазиева и Алмаз Гараев.

Онлайн-сервис машинного перевода был перезентован в 2019 году. Мобильное приложение стало доступно для пользователей Google Play 24 марта 2024 года. Разработкой занимался Институт прикладной семиотики АН РТ при поддержке Комиссии по вопросам сохранения татарского языка при Раисе РТ. Стоимость разработки на сегодняшний день оценивается в 7 млн рублей.