«Они бьют по всем»: боец Барс рассказал о самом страшном дне на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

О самом страшном бое и о самом счастливом дне рассказал военнослужащий из Набережных Челнов с позывным Барс. Он недавно побывал в краткосрочном отпуске в родном городе.

«На работе спрашивали, какие позывные будете выбирать. А я сидел и не знал, какой позывной мне выбрать. Мне говорят: „Будешь Барсом?“ Я говорю: „Да, буду Барсом“. С этого и началось путь воина Барса», — отметил военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В зону специальной военной операции челнинец попал по частичной мобилизации. На работу принесли повестку, он получил, съездил в военкомат, отметился.

«Сказали: „Ехать!“ Я поехал. Зачем бегать? Нет смысла бежать, когда тебя попросили поехать, выполнить свою задачу, помочь Родине. Страх всегда есть, потому что понимаешь — ты идешь не в игрушки играть. Но сказали, значит, надо делать», — объяснил свою мотивацию татарстанец.

По его словам, все родные были в слезах. «„Зачем тебе это надо?“ — спрашивали они. Я говорю: „Так Родина попросила, значит, надо идти“. Успокаивал, говорил: „Всё нормально будет. Не переживайте!“ Пару дней поплакали, потом говорю: „Всё, давайте, смиритесь! Ничего не поделать. Надо идти выполнять свои задачи“», — поделился Барс.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Самый счастливый день на фронте для Барса произошел 23 февраля 2024 года.

«Мы собирались на выполнение боевой задачи. У меня товарищ Белка говорит: „Иди, быстрее звони домой!“ Я говорю: „Что случилось?“ „Иди, — говорит, — быстрее!“ А ему позвонила его жена: „Вот, у Барсика жена родила!“ Я поднимаюсь, достаю телефон, поймал связь, звоню. „Поздравляю, — говорит, — папаша!“ Я всё, у меня переполненные эмоции. Думаю: „Сейчас бы не зарыдать“ Было очень радостно, аж слезы подступали в этот момент, ну, вот, наконец-то дождался. У меня смешанные эмоции. Вроде, сейчас должен идти и выполнять задачу, а тут еще и сынок родился, и первая мысль: „Все! Давай, настроился? На уверенно должен сделать свою задачу“. Вот это и помогло мне выбраться из-под обстрелов», — заявил боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Самый страшный для Барса бой также случился в феврале 2024 года. Тогда бойцы шли на штурмовые действия — занимать лесополосу.

«Было там тяжеловато, я там получил контузию. Нас вывели, дали команду на откат. И следующие ребята заняли эту позицию. Отработали как надо. Самый пик страха — когда ты ползешь и прилетает всё, что возможно: кассетки, мины рядом падали. Когда обстрел начался, я полз и в голове крутил: „Надо, надо по-любому делать, потому что дома ждет маленький! Ты его должен хотя бы увидеть!“ Мои товарищи меня вытащили. Эвакуация была. Очнулся под капельницей, пришел в себя. А у меня в голове все этот момент: „Боже! У меня же только-только сын родился!“ Потом после госпиталя меня отправили в отпуск. Сюда потом приехал. Увиделся с семьей», — пояснил Барс.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Когда я приехал, я увидел его — маленький такой комочек, — продолжил рассказ боец. — Стоял, так долго на него смотрел, долго-долго. Сейчас в этот отпуск приехал, он уже так вырос. Ползает вовсю. Ты думаешь: „Вот же, вот же он“. Буквально пару месяцев назад смотрел на него, он маленький лежал. Сейчас уже всё больше и больше становится. И эта мысль, которая крутилась в голове, что он еще маленький, надо с ним встретиться, вот это давало мне сил. Я полз дальше, где мог бежать — бежал, где не мог — полз».

Челнинец рассказал и о том, как воюет противник. По его словам, он наносит удары по скоплениям техники или людей.

«Действует FPV-дронами по технике. Если какая-то машина даже с гражданскими будет ехать, даже по гражданским могут отработать. У меня был такой момент. Как раз с отпуска приехал и вижу, что нас не пускали за КПП, говорят: „Там работают FPV-дроны противника“. Мы стоим, ждем, проезжает машина с семьей, и у задней стороны машины все разорвано. Там сидел маленький ребенок, отец, мать. У ребенка, вроде, осколочное было от этого FPV-дрона. Они бьют по всем. Им без разницы по кому работать. Также и кассетные снаряды прилетают, и танки работают, и артиллерия работает», — заявил боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

У Барса, как и у всех солдат, есть шеврон, а также оберег, он его носит на шее. Шеврон и оберег ему подарил боевой товарищ, бурят. «Он говорит: „Одевай его. Носи его. Будет оберегать тебя!“ Это было месяцев пять назад, даже четыре, может. Как с ним просто познакомились, поговорили, у нас общая работа была. Вот так с ним заобщались. Говорит: „Вот тебе шеврончик, вот тебе оберег“», — сказал Барс.

Приходим военнослужащим и шефская помощь: маскировочные сети, чтобы позиции закрывать, тушенки, сухие супы. Всё это делают в городе Набережные Челны.

«Как татарин говорю, чак-чак когда пришлют, думаешь: „Надо пойти, чайничек поставить. С ребятами сесть, чак-чак покушать. Чай попить“. Мед присылают, конфеты, это всё присылают люди, которые ждут, что вот-вот и всё закончится, и все вернемся к семьям. Хочу выразить большое-большое всем спасибо! Это прям не описать словами… Это очень сильно приятно. Ждите, верьте», — поблагодарил Барс.

Военный убежден в победе, так как, по его мнению, «за нами правда и сила». «Мы не пришли убивать мирное население, как делали наши враги, которые столько лет бомбили Донбасс. Мы пришли на защиту, на защиту своих людей: там же такие же россияне, как и мы, которые хотят просто спокойного мирного неба над головой. Победа будет однозначно за нами», — заключил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру