«Мы там, чтобы они не пришли в наши дома»: зачем бойцы из Татарстана идут на СВО

Позывной Тренер Андрей получил по роду своей гражданской деятельности. Так называли и сейчас называют его воспитанники Новошешминской спортивной школы

Фото: из архива бойца

«Быть на СВО до последнего»

Два года в зоне СВО находятся бойцы из Новошешминского района с позывными Тренер и Рыжий. Андрей и Алексей называют себя двойняшками, потому что родились в один день с разницей в пару часов. Ходили в один садик, учились в одной школе. Получив профессиональное образование, остались жить в родном селе.

Срочную службу ребята прошли в одно время, но Андрей служил в Амурской области (зенитно-ракетные войска), а Алексей — в Воронежской области (мотострелковые войска). В зону СВО их призвали в один день два года назад. Им посчастливилось служить в одном полку Луганской области, и даже в одном взводе связи. Здесь вместе с ними служат еще двое ребят из Новошешминска.

Позывной Тренер Андрей получил в Новошешминской спортивной школе, где преподавал. Любовь к спорту привил отец, работавший учителем физкультуры в школе. Именно спорт дал бойцу такие навыки, как стойкость, выдержку, умение выбирать стратегию и тактику в несении службы.

С октября прошлого года они постоянно находятся на передовой. Чужие «птички» — грозный враг связистов. А потому бойцы научились их слышать издалека, и ни в коем случае, идя на задание, не надевают наушники. Услышав их приближение, можно уйти в укрытие, — это может быть и посадка, и нора животного.

Андрею однажды не повезло: в очередной выход на поврежденную линию связи они с сослуживцем получили осколочные ранения. «Уходить в нужном направлении помог тот же сослуживец», — рассказал Андрей.

После лечения в госпитале ему дали отпуск, чтобы навестить родителей, жену и многочисленных родных. Конечно же, в числе близких людей для Андрея и семья друга Алексея. Они его встретили как родного сына.

Алексей получил позывной Рыжий из-за цвета своих волос. По характеру он веселый сам, и умеет в нужную минуту поднять настроение другу Фото: из архива бойца

Родители Алексея очень скучают по сыну, не виделись уже больше года. Надеются, что по возвращению в часть Андрея ему могут дать наконец-то отпуск. А у Андрея душа болит: пришло распоряжение направить его в реабилитационный центр, а оттуда он может не попасть в свою часть. «А как же Лешка, как другие ребята, с которыми „бок о бок“ я иду два года?» — тревожится боец вопросом. Но у военных приказы не обсуждаются, а потому любое решение командиров он примет как должное.

Алексей получил позывной Рыжий из-за цвета своих волос. По характеру он веселый сам, и умеет в нужную минуту поднять настроение другу.

У Алексея профессия на гражданке – слесарь в нефтяной компании. Его мама рассказывает, что Алексей — мирный парень, он любит природу, очень увлекается рыбалкой. Мечтает приехать в отпуск и посидеть с удочкой у реки.

«Но домой не торопится, так как они там из первых уст наслышаны о жестокости нацистов, поэтому утвердились в решении быть на СВО до полного освобождения от нацизма. „Мы там, чтобы они не пришли в наши дома“, — говорит сын. Мы очень волнуемся за своих взрослых сыновей, но время выбрало их, а значит, они должны выполнить свою миссию. Верим в победу и ждем всех домой», — говорит Наталья Валентиновна.

«Не стали его уговаривать остаться дома»

Лаборант-рентгенолог Центральной районной больницы Буинска Ильнур Минемуллин уже два года служит в зоне спецоперации. В первый раз он уехал на передовую в декабре 2022 года. Вернувшись оттуда, Ильнур ненадолго задержался дома и вновь отправился «за ленточку». Во время обеих поездок оказывал медпомощь раненым в госпитале, помогал при операциях.

Супруга Ильнура Гулия также трудится в этой же отрасли — работает медсестрой в Буинской ЦРБ.

Лаборант-рентгенолог Центральной районной больницы Буинска Ильнур Минемуллин уже два года служит в зоне спецоперации Фото: из архива бойца

«Все лето мы были вместе, оба работали в больнице. Думали, что он больше не поедет. Но когда наступила осень, он начал говорить, что снова уезжает. Говорил, что там остались друзья, знакомые ребята. Мы знаем характер Ильнура — он все равно по-своему сделает. Поэтому не стали его уговаривать остаться дома», — сказала жена Гулия.

Так, Ильнур попрощался с матерью, женой и сыном, живущими в деревне Малобуинка. После заключения контракта в военном комиссариате Татарстана прошел обучение в воинской части в городе Ульяновске. Затем был направлен фельдшером в зону СВО в инженерно-саперный батальон. Там дали позывной Ленин.

По словам Гулии Минемуллиной, он лечит раненых на боевых позициях — в лесу у него есть медпункт, а тяжелораненых отправляет в госпиталь.

«Пока Ильнур был на передовой, у нас родился второй сын Раиль. Старшему Наилю тогда было 4 года. Он попросил у командира очередной отпуск, сказав, что хочет лично встретить меня с ребенком из роддома. Но он смог вернуться только через месяц после рождения сына. Мы были счастливы», — рассказала жена военного фельдшера.

Военный с позывным Фара из села Хансверкино Бавлинского района защищает Родину с 2022 года Фото: из архива бойца

«Ответственность не только за свою семью, но и перед страной»

Военный с позывным Фара из села Хансверкино Бавлинского района защищает Родину с 2022 года. Он — первый ребенок в семье, родился в 1995 году. В 2015 году служил в Вооруженных Силах России по призыву, прошел путь рядового солдата в Екатеринбурге. После службы работал электриком в нефтегазодобывающем управлении. Женился. Вскоре была объявлена специальная военная операция.

Конечно, родителям сложно провожать сына на военную службу. С волнением мама бойца Эльвира вспоминает эти моменты. «Во время проводов сына мы очень волновались, переживали. Без этого никак. Потому что впереди неопределенность, никто не знает, что ждет его завтра. Этот страх и беспокойство сочетались с чувством гордости. Ведь наш сын умеет вести себя спокойно, мужественно. И этим, кажется, он успокаивал и нас», — вспоминает Эльвира.

Фото: из архива бойца

Бойцы стараются не беспокоить своих близких, призывают родных также сохранять спокойствие.

«Честно говоря, наш сын ничего не пишет и не рассказывает о том, что там происходит. По его словам, все хорошо, все нормально или можно пережить. Так было и во время службы в армии. Ни разу не жаловался. Я думаю, что он — настоящий мужчина. „Мама, не грусти, не беспокойся, все будет хорошо“, – говорит он. Наверное, были разные ситуации. Но ни разу не говорил о плохом. Понимаю, что он не хочет нас расстраивать, ведь от этого ни ему, ни нам легче не станет», — рассказала мама бойца.

На днях военнослужащего в четвертый раз ждут дома в краткосрочный отпуск. Что бы ни случилось, родные хотят, чтобы он вернулся живым и здоровым.

«Надеемся, что вернется к октябрю-ноябрю. Каждый раз, когда он приезжает, вижу в нем перемены. Он стал очень серьезным. У него есть еще одно положительное качество — наш сын ответственный, таким и остается. Он живет с чувством ответственности не только за свою семью, но и перед страной», — поделилась бавлинка.

Фото: из архива бойца

Самое сложное, по словам женщины, проводы после отпуска обратно в зону СВО.

«Сын практически не видит, как растет его ребенок. Да, есть фото и видео, ему отправляем. Когда связь хорошая, он смотрит. Отпуск всего две недели. Когда приезжал в первый раз в отпуск, ребенок долго привыкал к нему. Во второй раз ребенок привык к отцу уже через неделю. В третий раз он вернулся, сразу же узнал папу, взял за руку и не отходил от него ни на шаг. Внук знает, что папа — военный. Он показывает нам фотографию и повторяет, что это его папа», — рассказала женщина.

Нередки случаи, когда близкие военнослужащего остаются в неопределенности. Такие моменты самые тяжелые.

«Было и такое, что по две недели не было связи. Очень переживали. Когда есть возможность, сын хоть через кого-то или с помощью другого номера сообщает, успокаивает, говорит, что он жив. Ждем. В такие моменты ничем и не поможешь. Остается только ждать. Затем выходит на связь, говорит, что он жив и здоров, боевое задание выполнено. Каждый день мы молимся, просим, пусть будет мир на земле и наши дети вернутся к нам живыми и здоровыми», — говорит мама бойца.

Фото: из архива бойца

С самого начала специальной военной операции жители района активно помогают бойцам, в том числе волонтеры и активисты. По возможности близкие стараются отправлять и именные посылки военным.

«Все доходит — и именные посылки, и личные посылки. Вот недавно опять отправили гостинцы, они должны доехать до его части. 20 сентября был день рождения моего сына. Гостинцы мы отправили всем ребятам и товарищам. На этот раз он попросил чего-нибудь сладкого, вкусненького. И, конечно же, деревенский парень любит вяленое мясо. Готовили и такое мясо. Также отправили его любимые конфеты, сладости и предметы первой необходимости», — говорит мама военнослужащего.

По словам самих военнослужащих и их близких, все выплаты, назначенные государством, производятся в срок. На счет этого они спокойны. «Спасибо государству, как было сказано — оплата службы производится в срок, задержек никогда не бывает. Денежные средства поступают регулярно, каждый месяц», — рассказала Эльвира.

Фото: из архива бойца

Люди привыкают ко всему. Сегодня близкие военнослужащих ждут их возвращения, обязательно — живыми и невредимыми. «Стараюсь не плакать. И невестке говорю, чтобы не плакала, нужно молиться и ждать. Близкие люди связаны кровью, и, если они молятся Богу и просят, это все обязательно сбудется», — убеждена мама бойца.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.