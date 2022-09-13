«Он должен пахать и каяться»: зарубившему топором хоккеиста в Казани ужесточили наказание

Срок лишения свободы казанцу, который зарубил топором бывшего хоккеиста нижнекамского клуба «Реактор», сегодня увеличил Верховный суд РТ. Сурового наказания добивался отец погибшего. Он уверен, что почти 30 ударов топором и ножом тянут и на пожизненное, если бы дело квалифицировали, как убийство с особой жестокостью. Подробности в «Татар-информе».

С момента трагедии дело о жестоком убийстве спортсмена успели расследовать, довести до суда и даже вынести приговор Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Мы все были в шоке от решения суда»

«Нет на свете большего горя, чем хоронить своего ребенка. Когда умирает твой ребенок, ты умираешь вместе с ним. Жалеешь, что забрали именно его, а не тебя», – едва сдерживая слезы, вспоминал подробности гибели своего сына Анатолий Паюл.

С момента трагедии, унесшей жизнь бывшего хоккеиста нижнекамского клуба «Реактор» Владимира Паюла прошло восемь месяцев. За это время дело о жестоком убийстве спортсмена успели расследовать, довести до суда и даже вынести приговор. Виновным в гибели Паюла признали жителя Казани Дениса Володина. Его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима.

Дело рассматривал Советский районный суд Казани. Решение суда, мягко говоря, сильно удивило родителей погибшего, его невесту, друзей и знакомых. Его отец Анатолий Паюл решил добиться справедливости в суде вышестоящей инстанции и подал апелляцию в Верховный суд Татарстана.

«Мы все в шоке от решения суда. 27 ударов! Чтобы перечислить все травмы, которые получил Володя, ушло полчаса. Невыносимо было слушать. При этом, прокуратура требовала посадить его на 14,5 лет. Но ему почему-то дали меньше – 9 лет. Жалко, что человек получил такой маленький срок, ведь он может быстро освободиться и натворить то же самое» – возмутилась невеста погибшего Владимира Паюла.

Решение суда сильно удивило родителей погибшего. Его отец Анатолий Паюл решил добиться справедливости в суде вышестоящей инстанции и подал апелляцию в Верховный суд Татарстана Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«За такое убийство девять лет колонии – всего лишь прогулка»

Именно невеста обнаружила тело молодого человека в одном из домов жилого комплекса «Арт Сити». Девушка начала волноваться, что ее жених несколько часов не выходит на связь. Приехав к нему домой, она заметила в подъезде на полу у двери следы крови и тут же вызвала полицию. То, что они увидели внутри квартиры, повергло всех в состояние шока и ужаса. Повсюду кровь, на полу лежит изуродованное тело Владимира, рядом – окровавленный топор.

На следующий день по подозрению в убийстве стражи порядка задержали Дениса Володина, его нашли в Перстечинском районе. Тогда он дал признательные показания и рассказал, что мотивом жестокой расправы стало то, что Паюл хотел выселить его из квартиры. Несколько месяцев Володин снимал у Владимира жилье. В какой-то момент молодой человек попросил квартиранта подыскать себе новую квартиру. Между ними вспыхнул конфликт, во время которого Володин схватил топор и ударил им Паюла. Молодой человек сновался на месте.

«Мы не смогли даже проститься с сыном. Его тело было настолько изуродовано, хоронили в закрытом гробу. В такие моменты отчаяния надеешься на справедливость суда. А тут, выслушав приговор, испытываешь шок. Как за такое жестокое убийство можно вынести такой мягкий приговор? Да после всего, что он сделал, он должен пахать, каяться и платить! А девять лет за решеткой – это прогулка», – возмущался сегодня в Верховном суде Анатолий Паюл.

По подозрению в убийстве задержали Дениса Володина. Тогда он дал признательные показания и рассказал, что мотивом жестокой расправы стало то, что Паюл хотел выселить его из квартиры. Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Девять ударов топором и 18 ножевых ран – разве не жестокое убийство?

Убийство с особой жесткостью – именно так должны были квалифицировать уголовное дело, уверены родители погибшего. На теле Владимира помимо девяти ударов топором эксперты обнаружили 18 ранений от двух ножей. Какого было их удивление, когда следствие не усмотрело в действиях Володина какой-либо жестокости и ему предъявили обвинение по более мягкой статье.

«Вдобавок, суд учел его признание вины и раскаяние. В то время как Володин не предпринимал никаких попыток загладить свою вину. Также суд принял во внимание, что у него якобы больные родственники, хотя никаких документов и справок в деле не было. Все это было учтено как смягчающие обстоятельства. В результате срок с максимального наказания по данной статье в 15 лет сократился до девяти», – рассказала в беседе с корреспондентом агентства адвокат родителей погибшего Лилия Шайхуллина.

По ее словам, странным показалось и то, что суд не учел, что Володин во время нападения был пьян, а после совершения убийства вовсе сбежал из города.

Почему все-таки не убийство с особой жестокостью? На этот вопрос журналистов после судебного заседания ответил государственный обвинитель. Как выяснилось, действия Володина считались бы жестокими, если бы он продолжал наносить удары топором по живому человеку, а Владимир Паюл скончался уже от первого.

Володин настаивал на том, чтобы коллегия Верховного суда РТ оставила приговор без изменений. И чтобы как-то на них повлиять, решил все-таки публично попросить прощения у родителей погибшего спортсмена Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Я и так сурово наказан»

У самого Володина совершенная другая версия случившегося. Он настаивал на том, что первым в драку ввязался хозяин квартиры. Ему ничего не оставалось делать, как защищаться.

«Этот приговор и так слишком суровый для меня. Я защищал свою жизнь как мог», – коротко пояснил Володин.

Он настаивал на том, чтобы коллегия Верховного суда РТ оставила приговор без изменений. И чтобы хоть как-то на них повлиять, решил все-таки публично попросить прощения у родителей погибшего спортсмена.

«Я очень раскаиваюсь. Мне до сих пор неприятно все вспоминать. И я не понимаю, как так получилось, что все дошло до такой трагедии», – сказал осужденный.

Выслушав доводы сторон, Фемида встала на сторону родителей Паюла. Судьи включили в отягчающее обстоятельство то, что в момент совершения убийства Денис Володин был в алкогольном опьянении. Срок лишения свободы увеличили на три года. Теперь он проведет в колонии строгого режима 12 лет.