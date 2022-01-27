Невеста зарубленного топором казанца: «Вечером звала на свадьбу, а утром – на похороны»

В СИЗО отправился обвиняемый в жестоком убийстве молодого казанца житель Пестречинского района РТ. Он зарубил топором риелтора, экс-игрока нижнекамской молодежной хоккейной команды «Реактор», и сбежал. Близкие, родственники и друзья до сих пор не могут поверить в случившееся. Невеста погибшего рассказала ИА «Татар-информ» подробности трагедии.

Денис Володин зарубил топором риелтора, экс-игрока нижнекамской молодежной хоккейной команды «Реактор», и сбежал

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Не понравилось, что меня поставили перед фактом: надо съехать с квартиры»

Зал судебных заседаний сегодня был забит до отказа, все внимание журналистов было приковано к Денису Володину, которого доставили в суд по обвинению в жестоком убийстве. Мужчина – житель Пестречинского района, ему 34 года, уже был судим. Именно он, по версии следствия, 25 января зарубил топором 24-летнего жителя Казани Владимира Паюла, причем в его же квартире в одном из домов жилого комплекса «Арт Сити». Тело молодого человека обнаружили сестра и его невеста.

По версии следствия, обвиняемый снимал у молодого человека квартиру. В какой-то момент Владимир решил ее продать и сказал квартиранту, чтобы он подыскал себе новое жилье. Однако Володин отказывался съезжать. Долгие уговоры результата никакого не принесли – в тот день молодой человек снова поехал домой, чтобы поговорить с квартирантом. Между ними вспыхнул конфликт, Володин схватил топор, ударил хозяина квартиры, после чего сбежал.

Поймали Володина у него дома в Пестрецах. Ему было предъявлено обвинение в убийстве. Сегодня мужчину доставили в Советский суд для избрания меры пресечения. Следствие и прокуратура были единогласны – просили суд отправить Володина в СИЗО.

Поймали Володина у него дома в Пестрецах. Мужчине 34 года, уже был судим Фото: казань.16.мвд.рф

«Нами собраны все необходимые доказательства. Володин обвиняется в особо тяжком преступлении. Во время следствия он может скрыться, давить на свидетелей и потерпевших», – обратился к суду следователь.

Сам Володин просил суд ограничиться домашним арестом. Свою вину мужчина признал частично, правда, в чем именно, не уточнил. Выяснилось, что у обвиняемого в Казани есть своя квартира, почему он решил снимать жилье у погибшего – вопрос остался открытым.

«Я не знаю, что сказать. Был конфликт, не понравилось отношение ко мне. Поставили перед фактом, что нужно съехать», – озвучил свою версию случившегося Володин.

Выслушав доводы сторон, суд принял решение отправить обвиняемого в СИЗО, где он будет находиться до 25 марта.

Следствие и прокуратура были единогласны – просили суд отправить Володина в СИЗО Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Я смотрела в глазок, а убийца смотрел на меня»

Первой почувствовала неладное невеста погибшего Мария. В день, когда развернулась трагедия, пара должна была поехать к его матери на Татьянин день. Девушка набрала номер телефона своего жениха, но тот не отвечал. Не взял трубку он и спустя час, и через два…

«Я думала, может быть, он дома, спит. Но за ним такого никогда не велось. Обычно он сбрасывал звонки, но не оставлял их без ответа. А тут он просто не брал трубку. В итоге я села в такси, поехала домой, надеялась, что он был там», – начала рассказывать подробности истории невеста погибшего Мария.

Дома Владимира не оказалось. Девушка подумала, что, может быть, он задержался на своей квартире. Днем молодой человек должен был встретиться с покупателями и показать им квартиру.

«Мы покупали эту квартиру вместе. Потом Володя стал ее сдавать тому квартиранту, правда, я его никогда не видела. Он сам с ним общался, заходил к нему раз в месяц, брал у него деньги за аренду. Причем мы сдавали ее гораздо дешевле. В ноябре мы с Володей решили продать квартиру и предупредили квартиранта об этом еще тогда. Не было никаких предпосылок, знаков о том, что такое может случиться», – объяснила ситуацию Мария.

Приехав по адресу, девушка стала стучаться и звонить в дверь, но ей никто не открывал. Она заглянула в глазок и заметила, что в квартире горит свет, а под дверью в подъезде «как будто вино разлито, красное».

«Я не знаю, что сказать. Был конфликт, не понравилось отношение ко мне. Поставили перед фактом, что нужно съехать» Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Разводы были красные, как будто вино пытались вытереть. Я сразу поняла, что это кровь, мне стало страшно. Я позвонила сестре Володи, она сказала ни в коем случае не заходить в квартиру. Я заглянула в глазок снова, и на меня посмотрел убийца. После того как я ушла из дома, он, видимо, пошел за мной, я его заметила, когда он обходил двор. Он еще взглянул на меня, когда я кричала охраннику, мне стало жутко», – вспоминала Мария.

Вскоре на место приехали родственники Володи, его друзья и коллеги. Вслед за ними приехала скорая помощь и полиция. Открыв дверь квартиры, полицейские увидели залитый кровью коридор, а в комнате изуродованное тело и окровавленный топор.

«Нашу квартиру Вова показывал еще с одним риелтором. Она рассказала, что этот квартирант был очень агрессивный, пьяный, как будто под наркотиками. Он на них наезжал, матерился, кричал. Она хотела открыть шкаф, в котором, как оказалось позже, был топор, но он ударил ей по рукам», – вспоминает Мария.

Вычислить убийцу не составило труда. Его отследили по камерам видеонаблюдения, к тому же на руках у Марии остался договор аренды, где были указаны все данные сбежавшего квартиранта.

«Вова проводил покупателей и риелтора, а когда вернулся, квартирант уже ждал его с топором. Он с порога начал его рубить. Не было никакой драки. Вова абсолютно не конфликтный человек. Не было никаких следов нападения, ни разбитых кулаков, ни разбитого носа. Он его ждал, он изначально это задумал», – уверена невеста погибшего.

Имя Владимира Паюла было на слуху еще пару лет назад среди молодежных хоккейных команд в Татарстане Фото: соцсети

«Он был мудрым не по годам»

«Я не понимаю, почему такого человека забрали. Он был таким человеком, которому можно было доверить всё. Он очень любил свою семью, заботился о них. Он для нас был самым лучшим», – еле сдерживая слезы, вымолвила Мария.

Владимир Паюл – это имя было на слуху еще пару лет назад среди молодежных хоккейных команд в Татарстане. Мария рассказала, что Вова приехал в Россию из Молдовы в 12 лет, подростком он начал играть в хоккей и буквально через несколько лет добился хороших успехов – ему предложили войти в состав молодежной команды.

«Он играл в Белоруссии, в нижнекамском хоккейном клубе "Реактор", в Нефтекамске. В последний раз он играл в Самаре. Затем он переехал в Казань, оставив позади хоккей, и мы с ним познакомились. Мы вместе работали риелторами», – вспоминает Мария.

Карьеру риелтора Володя начал строить в 2019 году. Сначала молодой человек занимался только сдачей в аренду жилья, затем ушел работать в продажи Фото: соцсети

Карьеру риелтора Володя начал строить в 2019 году. Сначала молодой человек занимался только сдачей в аренду жилья, затем ушел работать в продажи. Мария рассказала, что за пару месяцев ее жених «вырос» до самого лучшего агента по продажам. В январе прошлого года молодой человек перешел в офис другой известной стройкомпании в Казани.

«Он поднимал офис с нуля. Было очень сложно, но Вова не из тех, кого пугают трудности. Вскоре он снова стал одним из лучших, в месяц у него выходило до 16 сделок! В то время как обычный риелтор в месяц проводит пять сделок. Он бил все рекорды. Он был очень умным, мудрым не по годам. Очень успешным. Пока он играл в хоккей, он накопил денег, купил квартиру родителям», – отметила девушка Володи.

Летом пара должна была пожениться, ребята подали заявление в ЗАГС, дата свадьбы была уже назначена – на 2 июня.

«Еще позавчера я рассылала пригласительные на свадьбу, а наутро стала звать всех на похороны», – расплакалась девушка.

Володю похоронили вчера на новом кладбище «Курган». Проводить молодого человека в последний путь пришли многочисленные родственники, близкие, друзья и его коллеги.

Игроки команды «Реактор», где играл Володя, сегодня создали в хоккейном клубе «Нефтехимик» стихийный мемориал и почтили память погибшего Фото: vk.com/mhc_reaktor

После трагедии в нижнекамском клубе «Нефтехимик» создали стихийный мемориал. Игроки команды и другие хоккеисты, даже не знавшие Паюла лично, услышав о трагедии, пришли почтить память погибшего и возложили цветы. Тренерский состав выразил соболезнования его семье и невесте.

«Не верится в случившееся. Володя был открытым, добрым парнем, человеком с большой буквы. Он играл с нами еще в юношеской хоккейной лиге. Это очень большая потеря для нашей большой хоккейной семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Володи и желаем им в этот тяжелый момент жизни терпения», – обратился к семье погибшего нападающий хоккейного клуба «Нефтехимик» и друг Володи Рафаэль Бикмуллин.

Фото на анонсе: vk.com/mhc_reaktor