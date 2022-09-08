Всего 9 лет за жесткое убийство: родные зарубленного топором казанца в шоке от приговора

Девять с половиной лет получил 34-летний житель Казани Денис Володин, который в январе этого года зверски убил риелтора Владимира Паюла. Дело рассматривал Советский районный суд Казани. Родные погибшего решили обжаловать приговор, рассказала его невеста.

«Мы все в шоке от решения суда. 27 ударов топором! Чтобы перечислить все травмы, которые получил Владимир, ушло полчаса. Невыносимо было слушать. При этом, прокуратура требовала посадить его на 14,5 лет. Но ему почему-то дали меньше» – возмутилась девушка.

Она добавила, что судебные разбирательства прошли очень быстро и скомкано.

«Родители Владимира сейчас добиваются справедливого решения суда. Они подали апелляцию. Жалко, что этот человек получил так мало. Ведь он может быстро выйти и натворить тоже самое», – добавила девушка.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в январе этого года в одном из домов жилого комплекса «Арт Сити» нашли тело 24-летнего жителя Казани Владимира Паюла. Выяснилось, что молодой человек работал риелтором. В тот день он пошел показывать свою квартиру покупателям и пропал.

Мертвым молодого человека обнаружили его невеста и коллеги. По горячим следам по подозрению в убийстве стражи порядка задержали Дениса Володина, его обнаружили в Пестречинском районе. Выяснилось, что мужчина несколько месяцев снимал у риелтора квартиру. Позже Паюл решил продать квартиру и попросил квартиранта подыскать новое жилье. Однако тот съезжать отказался – именно это и стало причиной конфликта, во время которого Володин схватил топор и набросился на молодого человека.

После задержания Володина отправили в СИЗО. В мае дело было передано на рассмотрение в Советский районный суд Казани. Свою вину он признал.