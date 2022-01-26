Задержан мужчина, который топором зарубил молодого казанца в его же квартире

Сотрудники УМВД России по Казани задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве 24-летнего казанца. Тело молодого человека обнаружили в собственной квартире с колото-резанными ранами груди, а также рубленными ранами лица и шеи.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки. Ранее он уже был судим.

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

Как установило следствие, мужчина снимал квартиру у молодого человека, работавшего риэлтором. Однако вскоре тот собрался продавать квартиру и просил пестречинца съехать с нее, но он отказался.

В день убийства казанец в очередной раз приехал в квартиру, чтобы попросить мужчину съехать с нее. Между ними начался конфликт, который вскоре перерос в драку. Пестречинец схватил топор и зарезал молодого человека, после чего сбежал.

Возбуждено уголовное дело по статье за убийство. В скором времени ему изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что казанец обнаружил своего брата жестоко убитым в собственной квартире.