Мужчину, который зарубил топором жителя Казани, доставили в суд

Мужчина, который зарубил топором риелтора, доставили в суд для избрания меры пресечения. Задержанным оказался 34-летний житель Пестречинского района Денис Володин.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Тело 24-летнего риелтора обнаружил его брат вечером 25 января в одном из домов ЖК «Арт-Сити». Родственник забеспокоился, что парень перестал выходить на связь и решил навестить его. Открыв дверь, мужчина увидел на полу в коридоре лужу крови, а в комнате тело брата и окровавленный топор.

По горячим следам полицейские задержали Володина. Как оказалось, мужчина снимал у погибшего квартиру. Вскоре молодой человек решил продать квартиру и попросил квартиранта подыскать себе другое жилье, но тот отказался.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

В день убийства риелтор в очередной раз приехал в квартиру, чтобы попросить мужчину съехать с нее. Между ними вспыхнул конфликт, во время которого пестречинец схватился за топор, зарубил молодого человека, после чего сбежал.

Сегодня Володину должны избрать меру пресечения. Следствие просит отправить подозреваемого в убийстве в СИЗО.