«Омикрон» может приводить к нейроковиду и системным воспалениям

Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 способен приводить к нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей. Об этом предупредил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев, передает ТАСС.

«Перенесенный Covid-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы - нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении „омикроном“. У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления», — констатировал специалист. В связи с этим он призвал не обманываться более легким течением болезни.

Кроме того, эксперт рекомендовал ревакцинироваться тем, кто этого еще не сделал, так как наступило лучшее время для этого. Дело в том, что по мнению врача «пятая волна» коронавируса, вызванная «омикроном», уже отступает.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».

Президент РФ Владимир Путин также не раз заявлял, что отечественная вакцина эффективна против нового штамма коронавируса.