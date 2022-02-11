Вирусолог: Пандемия может пойти на спад после пика «омикрона» в Москве

Распространение коронавируса в России может пойти на спад, когда завершится пик «омикрона» в Москве. Такой сценарий допустил вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Эпидемия будет продолжаться легче и постепенно сойдет на нет. Это приведет к тому, что, конечно, могут быть отменены какие-то ограничения. В общем, дальше мы будем двигаться к концу пандемии», — рассказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

С уменьшением заболеваемости, соответственно, снизится и смертность. Альтштейн предполагает, что Россия может пройти пик «омикрона» уже на следующей неделе.