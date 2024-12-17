Олеся Балтусова: «То, над чем мы работаем, — действительно ребус»

О форуме «РЕБУС», какие работы ведутся для сохранения и развития исторического наследия, какой вклад в это делает движение «Том Сойер Фест», о результатах 2024-го и планах на 2025-й год в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала Помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.





Олеся Балтусова: «В стране пока нет единого понимания, как должен согласовываться архитектурно-градостроительный облик в исторических поселениях»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Необходимость в отраслевом строительном деловом форуме назрела»

Что такое форум «РЕБУС», для чего он проводится, в чем его суть?

Это отраслевое мероприятие Минстроя Республики Татарстан, посвященное строительной отрасли — всем ее аспектам, включая строительство, развитие архитектуры, развитие территорий, ЖКХ. Обратите внимание: его название — это аббревиатура. Она расшифровывается так: Реновация, Единство, Баланс, Устойчивость, Строительство. Название форума должно было отражать всю сложность и масштабность этой темы. То, над чем мы работаем, — действительно некий ребус, уравнение со многими неизвестными.

Этот форум очень нужен: дело в том, что нам профессионально необходимо обсуждать наболевшие вопросы на отраслевой, профильной площадке. По итогам форума рождается резолюция, над которой мы впоследствии работаем.

Но в Татарстане и без того проводится множество форумов и деловых мероприятий.

Действительно, в республике множество солидных форумов. Но они в основном мультифункциональные. Необходимость в отраслевом строительном деловом форуме назрела.

«Представители Китая выступали с интересными рассказами. У них ведь большие агломерации — 4, 5, даже 10 миллионов человек!» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как думаете, почему так много участников согласилось приехать именно сюда, в Казань, на наш форум?

Темой первого форума, проведенного в 2023 году, была выбрана экономика строительства в историческом центре. Эта тема важна для всех. К примеру, возьмем архитектурно-градостроительный облик (АГО), регулировка которого предписывается законодательством и Градостроительным кодексом. Сейчас в стране пока нет единого понимания, как именно должен согласовываться АГО в исторических поселениях. В разных регионах понимание разное, и собираться вместе, чтобы обсуждать острые вопросы и подсматривать чужие практики, важно для многих.

Или взять наши татарстанские регламенты развития исторического центра. Для Казани в 2020 году была утверждена концепция, над которой два года работала команда архитекторов и которая уже четыре года внедряется. К концу следующего года Институт развития города разработает соответствующие требования к градостроительным регламентам. Эта практика интересует всю страну. Я и сама очень много выступаю по ней на форумах по всей России, и мои коллеги из Минстроя Татарстана и Управления архитектуры Казани. Наша практика стала показательной, у нас уже есть опыт более чем за 10 лет работы межведомственной комиссии, есть сравнительная аналитика. Мы уже можем об этом говорить и методически помогать другим регионам. Конечно, у каждого города свой почерк, но идея срезонировала, и наш форум привлек большое количество участников. В 2023 году у нас собралось 1,5 тысячи участников!

Так что можно смело говорить: форум появился вовремя.

«Этот форум очень нужен: нам профессионально необходимо обсуждать наболевшие вопросы на отраслевой, профильной площадке» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Возможно, мы предложим от региона ряд поправок в законодательство»

В этом году обсудили не менее важную тему — развитие агломерации.

Да. Эта тема развивалась, начиная с KazanForum: в мае в рамках нашего глобального форума мы провели сессию, посвященную проблематике агломерационных разработок и введению агломераций в законодательное поле. Дальнейшая разработка тематики нашего ноябрьского форума шла, отталкиваясь от этого. Второй «РЕБУС» был посвящен теме агломераций, их проблемам, возможностям и вызовам. Он совпал по времени и месту проведения с российско-китайским форумом «РОСТКИ», поэтому у нас было много иностранных участников.

Кстати, о Китае. Там широко используется агломерационный подход. Что-то из их подходов применимо в наших условиях? Были ли на нынешнем «РЕБУСе» высказывания зарубежных спикеров, которые вас заинтересовали?

Безусловно, были. И не только китайские коллеги — например, интересно было послушать выступление коллег из Каира, многомиллионной агломерации. Конечно, и представители Китая выступали с интересными рассказами. У них ведь большие агломерации — 4, 5, даже 10 миллионов человек! Подход там отличается от нашего: например, они уже очень много говорят о внимании к человеку, к качеству его жизни.

У нас комфортность территорий пока еще только в проекте: мы пока находимся на стадии мастер-планирования и говорим о том, как «подружить» наш мастер-план и законодательство. В 2024 году обострились профессиональные дискуссии вокруг этих вопросов в связи с поправками в законодательство. По сути, мы и тему эту выбрали, чтобы в том числе подсветить деятельность нашего Института пространственного планирования.

– А что вызвало наибольший интерес зарубежных гостей из наших разработок и идей?

Пока нет первых выводов, мы не можем сказать, что именно перенимаем друг у друга. Скорее, взаимно сравниваем общие направления и подходы. К примеру, у нас с ними сильно различается управление: в России это вертикаль, строго выстроенная через министерства и региональные ведомства. У них все иначе: вертикаль тоже есть, но и горизонтальных взаимодействий очень много, опора на сообщества и общественные организации. Они смотрят на Россию с интересом, с любопытством. Для всех нас это новый опыт масштабного взаимодействия.

«У нас комфортность территорий пока еще только в проекте» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если резюмировать, каков главный итог форума для вас?

Сейчас мы в Минстрое обсуждаем резолюцию, которая сформирована по результатам всех сессий. Возможно, мы предложим от региона ряд поправок в законодательство. Надеюсь, до конца года всё с нашей стороны будет готово.

Эта резолюция получит практическое воплощение?

Хотелось бы, чтобы федеральный Минстрой нас выслушал, и наши татарстанские поправки в законодательство прошли дальше, в обсуждение. Впереди еще большая работа: когда готовятся поправки в закон, их должна рассмотреть рабочая группа Госсовета в Татарстане. Раис республики Рустам Минниханов дал нам получение, чтобы были подготовлены тезисы резолюции и для сессии Госсовета РФ, которую он курирует.

«За 14 лет произошел заметный прогресс»

Как воплощается в жизнь концепция устойчивого развития Казани, принятая несколько лет назад?

Эта концепция — масштабная работа, которую два года вела команда из 35 человек: и курирующие чиновники, и эксперты, и архитекторы. Получилась методика, но ее оказалось очень сложно закрепить на документальном уровне. И вот мы уже 4 года внедряем эту методику в градорегулирующие документы. Создан Институт развития города, и целый отдел в нем над этим работает. Это довольно сложный юридический процесс, он занимает время.

Но я работаю в аппарате Рустама Нургалиевича уже 14 лет. И вижу, что за эти годы произошел заметный прогресс. Созданы регламенты, понятные архитекторам, девелоперам, собственникам участков. Опираясь на опыт Казани, мы уже дальше внимательно работаем с другими историческими поселениями.

А по остальному Татарстану как продвигается эта работа?

Когда нас спрашивают, почему в Татарстане из 13 исторических поселений документация по их концепции утверждена только в Билярске, мы отвечаем: потому что всё в большой, сложной работе. Институт археологии еще в 2018 году закончил разработку концепции шести исторических поселений в Татарстане. Но эту концепцию нужно переложить в документы, согласовать на уровне муниципалитетов, где бесконечно уточняются списки исторических объектов и предметов охраны… Один за другим мы их сейчас начинаем утверждать. В 2022-м утвердили Билярск (и только в следующем эта документация будет переложена в Правила землепользования и застройки). Сейчас на подписании Мамадыш. За ним готовятся Чистополь и Елабуга — по ним документация направлена в Министерство культуры РФ, потому что это поселения федерального значения. Потом будут Буинск, Бугульма, Менделеевск, Мензелинск, Болгар. Еще в списке Лаишево и Тетюши — за проект их концепции пока даже не садились.

Свияжск входит в список?

Еще обсуждаем, стоит ли по нему разрабатывать документы исторического поселения. Ведь это объект культурного наследия ЮНЕСКО, весь остров накрывается довольно жестким режимом охранной зоны и достопримечательного места…

«Вся деревня вдруг стала обшита сайдингом, да еще и закрыта высокими заборами из профнастила. Это системная проблема» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сайдинг, как ржавчина, поел наши исторические города»

Какие общие болевые точки есть у всех перечисленных вами объектов?

На «РЕБУСе» в этом году была сессия, посвященная вопросам историко-культурного и туристического каркаса. Общая болевая черта — у нас очень много наследия остается на периферии, вне наработанных туристических маршрутов. Туда туристу нужно индивидуально ехать, на своей машине, искать по навигатору. Но иногда этих объектов даже в картах навигаторов нет! В одном районе кто-то этот вопрос проработал и внес объект на карту, а в соседнем есть что-то даже еще более интересное, но ты его не увидишь.

Вторая наша болевая точка — нет единой информационной системы об объектах природного наследия: это ценные ландшафты, природные заказники, заповедники, деревья-патриархи… К примеру, ездишь всю жизнь в Свияжск и не знаешь, что можешь свернуть с трассы в Ширданы — а там места Каюма Насыри. Потрясающий ландшафт, река, 400-летняя ива стоит и корни ее в роднике. Дивное место. А кто про него знает? Ни указателей, ни локации в навигаторах, ничего нет. Мы это от людей по сарафанному радио узнаем. Таких моментов много.

И третья проблема — массовая, популярная. Это сайдинг. Он, как ржавчина, поел все наши исторические города. Мы иногда едем проверять предмет охраны, приезжаем на адрес — дом не узнать. Он недавно еще был с резьбой, деревянный, а сейчас превратился в коробку с пластиковыми окнами. Это наша большая боль. Например, старинное село Русское Никольское — оно не является историческим поселением, но там активисты очень болеют за это. Переживают, что вся деревня вдруг стала обшита сайдингом, да еще и закрыта высокими заборами из профнастила. Это системная проблема.

Как участвует общество и бизнес в работе с памятниками и наследием? Это массовое движение или остается делом отдельных активистов?

В Татарстане забота о наследии массовым движением пока не стала. Движение «Том Сойер Фест» существует только в Казани и Елабуге. В других городах — в Чистополе, в Свияжске, в Тетюшах — отклика нет. Или же единичные запросы: «Отремонтируйте мне старый дом, я его потом продать смогу».

Во время Программы ликвидации ветхого жилья в центре Казани было снесено 2 500 домов. Семьи переехали в новые районы. Но сколько-то исторических домов не переехали, люди отказались. Они создавали свои объединения и через суд снимали со своих домов статус аварийности. По сути, с нашим волонтерским движением мы сейчас помогаем хозяевам этих самых домов. Их всего около 70, из них 15 жилых домов мы уже отремонтировали своими руками и при помощи партнеров.

А средства откуда?

Это же волонтерское движение, благотворительное. «С миру по нитке — голому рубаха». У нас есть постоянные партнеры, которые дают строительные леса, инструменты, выделяют прораба на все лето. Кто-то дает краску, антисептик, масло для покрытия древесины. Кто-то печет пироги и кормит волонтеров. Кто что может, тот то и делает.

«Личный наш праздник, именины сердца — в этом году мы закончили формировать выставку «Казанские наличники» Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Нас в стране тысячи, мы растем. Но нам нужна популяризация»

Ваши результаты впечатляют.

Кроме 15 жилых домов мы еще осилили беседку Музея Баратынского, спасли дебаркадер на Волге и привезли его в Свияжск. Создали сквер «Казанские наличники» — эпохальное событие! В Казани движение стало популярным, за сезон к нам приходит человек 200-300. В других городах не так. В Елабуге ребята один домик отремонтировали.

За все годы, что вы занимаетесь этой работой, изменилось ли отношение общества к историческому архитектурному наследию?

Вообще наследие — это не то, что интересует массы. Но понимание ценности все же удается распространять. Многие города вовлеклись в движение Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИК), которое проводит много волонтерских программ и лагерей. В Иркутске проходит фестиваль «Фасадник», во время которого ремонтируют фасады исторических домов. А к примеру, наш «ТомСойерфест» — в нем более 80 городов, он самый активный. Нас в стране тысячи, мы растем. Но всё это требует времени, нужна популяризация, нужна помощь, нужно, чтобы о нас рассказывали.

Как раз для этого и создан фонд «Том Сойер Фест — Наследие», я вхожу в его оргкомитет. Недавно мы учредили премию «Наследию дороже». В конкурсе участвует вся страна, благодаря этому мы узнаем, сколько в стране всего делается, сколько замечательных небольших проектов, о которых вообще никто не слышал. Люди просто купили домик в глубинке и сделали из него что-то интересное: кондитерскую, кафе, гостевой домик… Это частная история спасения старинных домов. И у нас в Татарстане они тоже есть, и о них нужно рассказывать!

«Движение «Том Сойер Фест» существует только в Казани и Елабуге. В других городах отклика нет» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Таких энтузиастов единицы, но они есть. И мало-помалу это поле работает, расширяется, люди вовлекаются. Поэтому я бы хотела, чтобы наш форум «РЕБУС» больше рассказывал о наследии. Есть, конечно, в стране тематические форумы — «Зодчество», «Архнаследие», мы там часто выступаем и побеждаем. Но их недостаточно.

Какие тектонические сдвиги в отношении к культурному наследию вы наблюдаете конкретно у нас, в Казани, в Татарстане?

В Казани произошла серьезная перемена – «перевоспитание» девелоперов, понимание аккуратности проектирования в центре. У нас, благодаря выстроенному регламенту регулирования и согласования проектов, все этому научились. Сейчас и заказчики, и девелоперы, и архитекторы понимают, что они проектируют в сложной местности. Тут что-то старое могло остаться, а где-то есть просто пустыри. У нас же очень неоднородная, разрозненная среда, над ее проектированием нужно много думать. Некоторые объекты на градсовете по нескольку раз обсуждаются, отклоняются. Большая благодарность архитектурному сообществу, которое очень внимательно к этим вопросам. Это, кстати, их безвозмездный рабочий труд — общественный совет при главном архитекторе заседает по 3-4 часа еженедельно. Потом идет обсуждение у мэра, потом — у Рустама Нургалиевича.

Кстати, мы видим, что Раис РТ продолжает экскурсии по центру Казани, смотрит, вникает. Его личное внимание тоже дает какой-то эффект?

Безусловно. С этого вообще всё началось. Только благодаря его силе воли, его настройке — когда он всем одни правила выстроил, и все по ним начали жить и работать — произошла эволюция.

«В Казани движение «Том Сойер Фест» стало популярным, за сезон к нам приходит человек 200-300» Фото: телеграм-канал «Наследие городов»

«За 10 лет работы комиссии мы рассмотрели 493 проекта, а согласовали меньше 390»

Как проходила эта эволюция?

Обернемся назад. 2012 год Рустам Нургалиевич объявил Годом наследия. Мы проводили конференции, субботники, экскурсии. В 2013-м реставрировали памятники и готовились к Универсиаде, а в 2014-м в обосновывали необходимость исторических поселений. Рустам Нургалиевич нас поддержал, мы начали готовить документы. В 2015-м утвердили список из 11 исторических поселений регионального значения. В 2017 году вышел приказ по Казани, в котором были обозначены границы исторического поселения и предметы охраны — на тот момент это было 433 ценных градоформирующих объекта! И сразу же была создана межведомственная комиссия для рассмотрения вопросов строительства на территории исторического поселения.

Она работает не только в Казани?

Не только, у нас в рассмотрении все 13 исторических поселений. Понятно, не во всех продолжается строительный бум, как в Казани, но строительство все равно идет. Тот же Свияжск постоянно строится, там дачники продают, покупают, делают что-то новое, вопросов возникает очень много. К тому же это еще и объект ЮНЕСКО. Чистополь, Елабуга, Лаишево — активно строящиеся города, в других городах застройка менее интенсивно идет.

А это значит, что идут постоянные обсуждения, постоянные публикации, разъяснения наших решений. Отклоненных проектов очень много, кстати: за 10 лет работы комиссии мы рассмотрели 493 проекта, а согласовали 390. Сейчас уже можно увидеть: согласованные проекты получились стройными, вписанными в историческую среду, не нарушающими ее, не «съедающими» своими масштабом и деталями.

То есть в результате такого подхода и жесткого отбора сформировалась уже некая культура застройки исторических территорий?

Да. Особенно это видно на контрасте. Например, в Екатеринбурге (который не вернул себе статус исторического поселения) такой стройности не увидишь. Они тоже много вложили в развитие красоты центра, в ансамбль набережной. Но застройка вокруг удручает. Очень жалко их исторический центр. Там хаос, нет сомасштабности, вписанности объектов в среду. Ведь что такое историческая среда? Это в первую очередь хозяева территории — дома, которым больше 100 лет. Мы среди них стараемся аккуратно строить, чтобы новый объект вежливо к ним относился. Он может и контрастировать с ними — кстати, у нас это есть в регламенте, вычленены зоны, где прием контраста возможен. Но современная архитектура так контрастирует с исторической, чтобы ее подчеркивать, а не чтобы подавлять. Этого мы достигли с Татьяной Георгиевной Прокофьевой, которая 10 лет была главным архитектором Казани. Вот уже пять лет Ильсияр Мисхатовна Тухватуллина в должности — и она тоже следует этому подходу.

«Дом Михляева, который уже столько лет ждет своей реставрации — и, надеюсь, скоро дождется» Фото: © «Татар-информ»

Какие здания или территории в Казани вы можете назвать проблемными с точки зрения той сферы, за которую отвечаете?

В Казани осталось несколько объектов культурного наследия, которые мы еще не поставили на реставрацию. Мы очень за них переживаем, потому что в них занимаются дети. Это хореографическое училище, музыкальное, театральное училища и учебный театр. К сожалению, эти исторические особняки в очень плохом состоянии: грибок, плесень, трещины… Длинная очередь из объектов, которая двигается уже много лет, до них еще не добралась.

Еще объекты, за которые нам тревожно, — наш Национальный музей, которым нужно заниматься, потому что там фонды в аварийном состоянии. Весь «Бегемот», это потрясающее здание XVIII века, которое нуждается в глубокой реставрации, чтобы засиять как важнейшая достопримечательность рядом с Кремлем.

Дом Михляева, который уже столько лет ждет своей реставрации — и, надеюсь, скоро дождется, ведь сейчас по соседству, в «Адонисе», новый собственник. С ним мы делаем новую концепцию этого исторического квартала.

– А если говорить о территориях?

– Конечно же, Адмиралтейская слобода. Это главное место, за которое я очень переживаю, потому что на нее, как когда-то на Татарскую слободу, было разработано несколько концепций. Когда мы с Рустамом Нургалиевичем прошли там в 2011 году, он дал поручение, и КГАСУ взялся проектировать концепцию ее возрождения. Мы ее сделали, презентовали, но тут приехал великий архитектор Сергей Чобан и представил свое видение Адмиралтейки. В итоге звезды почему-то не сошлись, и программа развития Адмиралтейства не состоялась к 2018 году, к 300-летию казанского Адмиралтейства. Никаких перемен к тому моменту мы не увидели.

«Адмиралтейская слобода – это главное место, за которое я очень переживаю» Фото: © «Татар-информ»

Хотя ожидания были большие.

Да, но важно отметить, что все-таки большие средства были вложены в инфраструктуру. Наше Министерство строительства тогда очень серьезно отсекло все лишнее, оставив важнейшее. Сделали канализационно-насосную станцию (это миллиарды рублей!), выпуски для сточных вод, провели экореабилитацию старого русла Казанки. Сейчас мы понимаем, что это было стратегически правильным решением, но тогда были в ужасе, что программа не состоится. Теперь на базе этой инфраструктуры уже строятся жилые комплексы — они дадут рост населения, новые общественные пространства на первых этажах, появится пешеходная связность. В Стратегию развития Казанки ребята включили парк «Старое русло» на 80 гектаров — он обещает быть очень дорогим, большим, но окончательное решение по нему еще не принято.

А еще ведь там есть Зилантов монастырь, который ждет ремонта, реставрации, «ползет» вниз по склону — серьезные проблемы, которыми нужно заниматься.

Нам с вами осталось дожить до тех прекрасных дней, когда эта территория расцветет. Может быть, это увидят наши дети и внуки, ведь когда профессор КГАСУ Александр Дембич занимался концепцией Адмиралтейской слободы, он нам говорил, что это лет на 30–50, не меньше. Быстрых перемен мы не увидим. Потому что все концептуальные предложения по развитию территории Адмиралтейки — до 2060 года. В нашей стране нужно долго жить и много, упорно работать!

«Конечно, форум «РЕБУС» мы проведем. Он будет посвящен одной из важнейших тем в инфраструктурном развитии территорий» Фото: kzn.ru

«Форум «РЕБУС-2025» состоится летом в Казани»

Каким было главное событие для вас в этом году с точки зрения вашей профессиональной деятельности?

Думаю, самое важное, что мы сделали, — завершили разработку проектов по Чистополю и Елабуге. И эта разработка исторических поселений федерального значения ушла на утверждение в Минкульт РФ.

Были и другие важные итоги. Отреставрировали многие объекты к саммиту БРИКС: мечеть Марджани, Ратушу… На набережной появился потрясающий детский парк.

Произошло большое событие — в этом году полностью аварийная территория ТЮЗа на Островского встала на реконструкцию. Из Министерства культуры России пришли средства на первый этап. ТЮЗ – это комплекс разновременных построек. Думаю, вместе с реконструкцией главного здания все работы, как когда-то в Качаловском театре, должны занять еще 2-3 года.

И личный наш праздник, именины сердца — в этом году мы закончили формировать выставку «Казанские наличники». Мы работали над ней всем братством казанского «Том Сойер Феста». 17 наличников у нас вывешено и подписано. Наличники очень красивые, и сквер получился душевный, замечательный. Всех туда приглашаю. Он был создан без единого бюджетного рубля, его делали горожане для горожан! Надеемся, весной зацветут яблони, спиреи, и здесь будет благоухающий зеленый уголок.

«Главный из больших проектов — ТЮЗ. Весь следующий год там будет идти реставрация» Фото: © «Татар-информ»

Какие большие проекты запланированы на 2025-й?

Главный из больших проектов — ТЮЗ. Весь следующий год там будет идти реставрация.

Из документальных проектов — в 2025-м должны утверждаться концепции исторических поселений в Буинске и Бугульме.

В «Том Сойер Фест» к нам поступила заявка на очень сложный объект на Гоголя, 5. Это деревянный дом, исторический памятник, в нем несколько квартир. Мы его сейчас обследуем и видим, что он в очень плохом состоянии, а значит, очень сложный для нас. Ведь для волонтерского движения это непростая история, здесь понадобится серьезная помощь профессионалов.

Кроме того, я надеюсь, что в следующем году наш дебаркадер в Свияжске, который мы всем движением ремонтировали в 2022 году, будет зашвартован — правильно встанет и начнет принимать туристов и гостей.

Я бы перечисляла и другие проекты, но думаю, что нужно трезво смотреть на вещи.

Трезво, но с оптимизмом, чтобы попытаться все перечисленное сделать?

Да, я очень надеюсь, что всё это получится. И, конечно, форум «РЕБУС» мы проведем. Он состоится в Казани летом 2025-го и будет посвящен одной из важнейших тем в инфраструктурном развитии территорий. Подробности — позже (улыбается, — прим. Т-и).