Переезд фондов Нацмузея: накроется ли саркофагом коллекция древностей Египта?

Национальный музей Татарстана несколько лет ждет реставрации помещений своих фондов. А тем временем под хранение уникальных экспонатов передали здание на Декабристов, откуда год назад переехал Госархив. Почему музейщики против переезда и что необходимо для сохранения уникальной египетской коллекции, выяснила корреспондент «Татар-информа».

В собрании Нацмузея РТ есть памятники, представляющие почти всю многотысячелетнюю историю Древнего Египта

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В казанском собрании есть уникальные, особо ценные памятники»

Официально в Национальном музее Татарстана хранится «свыше 200 единиц хранения» древнеегипетских редкостей. Точное число не раскрывается, в том числе в ответе на журналистский запрос. Администрация лишь подчеркивает, что «данная коллекция является одним из крупнейших отечественных собраний памятников культуры Древнего Египта». Выставляются ли эти предметы? Как правило, нет. За исключением однодневных выставок или сборных выставок, где присутствуют далеко не все значимые артефакты. На вопрос, почему раритеты лежат в запасниках, сотрудники музея отвечают, что экспонатам нужна реставрация, да и вообще предметы выставляются не просто так, а подбираются тематически.

«В казанском собрании есть уникальные, особо ценные памятники, в частности – гроб певицы бога Амона Неситауджатахет, который был частью подарка хедива Египта русскому императору. Чтобы все понимали, это памятник рубежа XI–X веков до нашей эры, который и снаружи, и изнутри богато покрыт полихромной росписью с изображением самой певицы, предстоящей перед божествами иного мира», – сообщил «Татар-информу» один из ведущих российских египтологов, главный хранитель восточных фондов Библиотеки – культурного центра имени Волошина Виктор Солкин.

Виктор Солкин прочитал открытую лекцию в Национальной библиотеке РТ и предложил Национальному музею Татарстана от себя и коллег помощь по созданию новой египетской экспозиции Фото: телеграм-канал egyptologysolkin

По его словам, во многих крупнейших музеях мира подобные памятники, значимость которых правильно оценена, находятся в центре соответствующих экспозиций. Кроме того, в собрании Нацмузея РТ есть памятники, представляющие почти всю многотысячелетнюю историю Древнего Египта. От замечательного керамического заупокойного сосуда IV тысячелетия до нашей эры и до предметов погребального инвентаря конца I тысячелетия до нашей эры, то есть когда Египет уже стал частью греко-римского мира.

«Полноценная, профессиональная экспозиция сделала бы эту коллекцию жемчужиной интеллектуальной Казани», – уверен Солкин.

«Полноценная, профессиональная экспозиция сделала бы эту коллекцию жемчужиной интеллектуальной Казани» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Гроб певицы бога Амона был покрыт слоем пыли и грязи и без необходимой упаковки лежал на деревянной полке»

Главный хранитель восточных фондов Библиотеки – культурного центра имени Волошина приезжал в Казань осенью прошлого года. Здесь он прочитал открытую лекцию в Национальной библиотеке РТ и предложил Национальному музею Татарстана от себя и коллег помощь по созданию новой египетской экспозиции. Тем более что в 2022 году отмечался двухсотлетний юбилей египтологии и столетний юбилей находки гробницы Тутанхамона. А это отличный повод начать экспонировать в Казани египетские сокровища.

«Коллекция большая и интересная. В случае с египетскими памятниками, которые предельно редки в России, ценность коллекции измеряется не просто количеством экспонатов, но и художественной ценностью отдельных элементов. Но музей тянул с ответом несколько месяцев и не принял решение делать экспозицию. Выяснилось, что в Национальном музее РТ, по мнению руководства, нет площадей для постоянной выставки древнеегипетских подлинников, которые могли бы быть гордостью любого музея России и Европы. А устаревшие макеты с птицами и зверями Татарстана потеснить, по мнению администрации, нельзя. Но даже временная выставка памятников, которая могла бы привлечь внимание меценатов к реставрации египетских сокровищ, не состоялась – музею это, видимо, не интересно», – констатировал Солкин.

С казанской коллекцией древнеегипетских ценностей в фондах Национального музея РТ египтолог впервые работал еще в 2003 году. И уже тогда условия их хранения ужаснули Солкина. По его словам, ценнейшие памятники находились не просто в плачевном состоянии – хранитель относился к ним откровенно пренебрежительно.

«Гроб певицы бога Амона был покрыт слоем пыли и грязи и без необходимой упаковки лежал на деревянной полке под потолком. Многочисленные произведения искусства из дерева и фаянса также хранились с нарушением базовых норм, которые должны сопровождать нахождение таких ценных и уникальных предметов в музейном хранилище», – вспомнил ученый свои впечатления от первого знакомства с казанской древнеегипетской коллекцией.

Лилия Саттарова: «Наш музей, хранилище музея, находится в таких неприспособленных помещениях, и здесь мы сами как хранители ничего не можем сделать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы пытаемся создать эти условия в тех обстоятельствах, в которые мы поставлены»

В середине ноября этого года о плачевном состоянии хранилища древних ценностей вдруг заявила сама главный хранитель Национального музея РТ, заместитель директора по учету и хранению Лилия Саттарова. На телеканале «Татарстан-24» вышел сюжет «Тревога за памятник: египтолог возмутился условиями хранения древнего саркофага в Нацмузее РТ».

«Нам очень повезло, что мы сейчас работаем с таким крупным специалистом, как Владимир Анатольевич Большаков, который взялся подробно изучить, атрибутировать, описать эти коллекции, представить их на международном уровне в своих публикациях. Наш музей, хранилище музея, находится в таких неприспособленных помещениях, и здесь мы сами как хранители ничего не можем сделать. Мы пытаемся создать эти условия в тех обстоятельствах, в которые мы поставлены. То, что эти памятники до сих пор живы, – заслуга предыдущих хранителей в том числе. В предыдущих экспозициях, до пожара, эти памятники хотя бы выставлялись», – рассказала Саттарова в новостном сюжете.

Как стало известно информагентству из собственных источников, разоблачительно-признательный телевизионный сюжет о состоянии фондохранилища Национального музея РТ стал по сути формой демарша главного хранителя против перемещения фондов в новое здание, которое осенью передали музею в оперативное управление. Часть своей коллекции, а это, по официальной информации Минкультуры Татарстана, 800 тысяч единиц хранения, в том числе 270 тысяч единиц археологических древностей, музею предлагают разместить в здании на Декабристов, 4. Это одно из тех зданий, откуда прошлой зимой переехал в Столбищи Госархив РТ.

«То, что эти памятники до сих пор живы, – заслуга предыдущих хранителей в том числе. В предыдущих экспозициях, до пожара, эти памятники хотя бы выставлялись» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В целях предотвращения дальнейшего расхождения конструктивно ослабленных частей саркофага с крышкой Неситауджатахет и ящик (о котором речь идет в телевизионном сюжете) помещены по отдельности на деревянные панели и закреплены фиксирующими стяжками из ткани. Памятник требует консервации и реставрации. Основная задача работы с данными экспонатами ­– исключить негативные факторы воздействия и сделать возможным их дальнейшее экспонирование. Сейчас экспонаты древнеегипетской коллекции перенесены в отдельные хранилища с предварительным оснащением помещения системой кондиционирования и специализированным оборудованием для хранения. Для обеспечения сохранности коллекции “Древний Египет” разработан план мероприятий и план организации пространства для хранения. Принято решение о выделении под хранилище нового здания, отвечающего требованиям современного пространства», – говорится в ответе Министерства культуры Татарстана на запрос «Татар-информа».

В то же время главный хранитель Нацмузея РТ уверяет, что предлагаемое здание на улице Декабристов, 4 специфичное и не подходит для хранения музейных фондов. К тому же, по ее словам, здесь физически можно расположить не все, а лишь часть фондов.

«Мы провели заседание экспертно-фондовой закупочной комиссии, которая уполномочена законодательством РФ о музейном деле принимать решения в сфере хранения, учета, экспонирования музейных предметов. Комиссия признала, что это здание для нас непригодно. Чтобы начать реставрацию нашего исторического здания, конечно, надо перевезти сначала фонды, но мы все равно на Декабристов не умещаемся. Если даже что-то переедет, то очень маленькая часть. Это здание вообще не приспособлено к музейному хранению», – заявила Саттарова.

Она уточнила, что в здании остались архивные стеллажи, которые сначала нужно демонтировать, сделать капитальный ремонт и разместить оборудование для хранения музейных фондов в соответствии со стандартами Министерства культуры РФ, поскольку это музейный фонд Российской Федерации.

«Работы должна вести лицензированная организация, нужно рассчитывать нагрузки, потому что наши фонды очень много весят – нужно на перекрытия рассчитывать нагрузки. Этажи имеют площадь 380 квадратных метров, стеллажи пронизывают два этажа – то есть если на первом этаже стеллаж начинается, он заканчивается на третьем этаже. Между ними перекрытие представляет собой мостки. То есть фактически для хранения этажей не восемь, а четыре. К тому же износ здания уже составляет 40%. Так условия нам предложены хуже, а не лучше», – разъяснила Саттарова.

Как отметил египтолог, почти все крупные памятники казанской коллекции нуждаются в реставрации Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Реставрация гроба Неситауджатахет может обойтись приблизительно в 2-2,5 млн рублей»

Виктор Солкин считает, что если в ближайшее время египетским памятникам из казанской коллекции не уделят необходимое внимание, они могут погибнуть. Ведь, судя по видеосюжету, – отметил собеседник, – с тех пор, как он увидел их впервые в 2003 году, мало что изменилось. И дело не в переезде в новое здание, не в реставрации имеющегося и не в недостатке выставочных площадей.

«То, как хранятся памятники национального значения, судя по видеосюжету “Новостей Татарстана”, позволяет предположить, что только смена главного хранителя Лилии Саттаровой и ее подчиненных позволит им увидеть свет, пройти через необходимую реставрацию и показать заинтересованным посетителям, какие сокровища хранятся в Казани. Некоторые памятники из египетской коллекции музея недавно принимали участие в выставке “Василий Заусайлов: коллекционер и меценат”. Фото с экспозиции продемонстрировали, что выставленные египетские памятники были снабжены неверными, зачастую непрофессиональными этикетками, а среди древних подлинников на выставке стоял сувенир XIX столетия – это лучшее доказательство того, что сейчас происходит в музее. Я обратился в Национальный музей, и этот предмет с выставки убрали. Подобная ситуация плачевна и говорит о том, что научная работа с египетским наследием в музее не ведется. К тому же в видеосюжете в качестве эксперта, допущенного к коллекции, выступает доцент РУДН, не имеющий опыта работы с музейными памятниками…» – акцентировал Солкин.

Как отметил египтолог, почти все крупные памятники казанской коллекции нуждаются в реставрации. Стоимость такой работы оценивается в каждом случае индивидуально и зависит от сложности работ. С учетом плачевного состояния грунта, трещин, частичного отслоения красочного слоя реставрация гроба Неситауджатахет может обойтись приблизительно в 2-2,5 млн рублей (напомним, выходя к Национальному музею РТ осенью прошлого года с предложением создать экспозицию египетских памятников, ученый также предлагал помощь в изыскании средств, привлечении меценатов).

Ирада Аюпова отметила, что знает о ситуации, сложившейся с коллекцией древнеегипетских древностей. Она подчеркнула, что в этом вопросе важно услышать все заинтересованные стороны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Меньшие суммы потребуются на реставрацию роскошного расписного чехла для мумии знатной египтянки Тамит и великолепную расписную крышку гроба царского виночерпия Хори. Важно также отметить, что хедив Египта подарил России не просто гроб певицы Неситауджатахет, а целый комплекс памятников. Так, у жрицы было два гроба, вставлявшихся один в другой; внутри еще была тонко расписанная накладка на мумию – что-то типа удлинённой погребальной маски. Александр III, получив дар, распределил его по городам империи. Так внешний гроб певицы оказался в Одессе, а накладка на мумию стала жемчужиной собрания в Воронеже. И в Одессе, и в Воронеже эти памятники оказались в центре экспозиций музеев, бережно хранятся, отреставрированы, и только меньший гроб, попавший в Казань, находится в удручающем состоянии, не экспонируется и не отреставрирован по вине главного хранителя НМРТ и ее подчиненных», – резюмировал Солкин.

Во время предновогодней встречи с журналистами министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отметила, что знает о ситуации, сложившейся с коллекцией древнеегипетских древностей. Она подчеркнула, что в этом вопросе важно услышать все заинтересованные стороны.

«Сейчас мы анализируем, что необходимо для того, чтобы в переданном нам здании на Декабристов, 4 сделать полноценное фондохранилище, поскольку есть требования к организации хранения. Это и температурно-влажностный режим, и концепция стеллажей, и обеспечение системой пожаротушения, и другие нюансы. Культура должна строиться на консенсусе. Невозможно насильно выключить одну из сторон, надо постараться понять. Должен быть взвешенный консенсус, когда мы услышали друг друга, согласились, что это единственно верное решение. Идет пока обсуждение», – расставила акценты Аюпова.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»