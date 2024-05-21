Елабуга. Перезагрузка: как «оживят» исторический центр города и приведут сюда бизнес

Рустам Минниханов накануне провел заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях

Фото: rais.tatarstan.ru

Примером для Елабуги стали Коломна и Рыбинск

Раис РТ Рустам Минниханов накануне провел очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Членам комиссии представили градостроительные документы исторических поселений Елабуги и Чистополя, а также проекты нового строительства, которое планируется возвести в Чистополе, Свияжске и Казани.

Концепцию устойчивого развития исторического поселения Елабуги представили разработчики проекта, сотрудники Казанского федерального университета Марсель Искандаров и Наиля Хафизова. По их мнению, в городе можно объединить и культуру, и бизнес.

Проект концепции устойчивого развития исторического поселения Елабуги разработали сотрудники КФУ Наиля Хафизова и Марсель Искандаров Фото: rais.tatarstan.ru

Инициаторы вдохновлялись примерами успешного развития аналогичных городов – Коломны и Рыбинска. По их словам, городу есть куда расти и стремиться, сохраняя при этом границы исторического поселения. Среди задач, которые авторы поставили перед проектом, – создание комфортной жилой среды, развитие социально-бытовой инфраструктуры, организация досуга и создание условий для этого.

Рустам Минниханов поручил запланировать рабочую поездку в Елабугу, чтобы на месте изучить концепции развития.

«Татар-информ» узнал детали проекта, который предлагается реализовать в Елабуге.

Центр города оказался невостребованным и нежеланным для сегодняшних горожан Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Плотность жителей в историческом центре Елабуги сравнима с деревней

Проект предполагает перезагрузку исторического центра Елабуги. Разработчики – команда архитекторов Института дизайна и пространственных искусств КФУ – хотят приспособить его к современным реалиям.

Центр города к концу XIX – началу ХХ века сформировался как ценный градостроительный объект, но после эпохи социализма, перестройки и начала 2000-х не просто пришел в упадок – оказался невостребованным и нежеланным для сегодняшних горожан.

Населяют Елабугу сейчас более 74 тысяч человек. Но в центре по доброй воле жить мало кто хочет: здесь вынужденно остаются пенсионеры, а если кто-то и снимает жилье, то только из-за его дешевизны. Здесь бесперспективно настолько, что несколько лет назад из некогда бурлящего жизнью уездного центра съехал последний продуктовый магазин у дома. Жизнь теперь бурлит не здесь, по соседству – в особой промышленно-производственной зоне «Алабуга». Да, случается, туристы, наглядевшись Казани, заезжают поглазеть на местные пейзажи и оставшиеся крупицы купеческой глубинки в Елабужском музее-заповеднике.

«В центре находится практически малонаселенная территория, на которой большое количество замечательных архитектурных сооружений и пространств» Фото: предоставлено ИДиПИ КФУ (Наиля Хафизова)

«Плотность жителей в историческом центре Елабуги сравнима с деревней. При том, что Елабуга – сохранившийся с XIX века в малоизмененном виде исторический город, довольно крупный и успешный сам по себе, где вся современная инфраструктура есть. Город вполне современный, но в центре его находится вот такая практически малонаселенная территория, на которой большое количество замечательных архитектурных сооружений и пространств. Это уникальная ситуация с точки зрения архитектуры и уникальная с точки зрения малонаселенности», – рассказал «Татар-информу» руководитель группы разработчиков концепции устойчивого развития исторического центра Елабуги член Союза архитекторов России Марсель Искандаров.

В начале XX века в Елабуге, то есть в том самом историческом к нашему времени центре, проживало 10 тысяч жителей. 600 из них были купцами, 12 – миллионерами. Сейчас на этой территории живут около 7 тыс. человек. Как минимум четверть предприятий малого и среднего бизнеса покинула эту территорию за последние несколько лет. В связи с этим и поручил разработать концепцию устойчивого развития исторического центра Елабуги весной 2021 года Раис РТ Рустам Минниханов.

Архитекторы КФУ более года скрупулезно изучали, осматривали и фиксировали информацию на территории 650 га Фото: предоставлено ИДиПИ КФУ (Наиля Хафизова)

«Мы не можем в каждом ценном поселении сделать музей-заповедник, но и не можем застыть в ХIX веке»

Чтобы понять, как реанимировать центр города, архитекторы КФУ более года скрупулезно изучали, осматривали и фиксировали информацию на территории 650 га. Работала над концепцией команда, ядро которой составили около десятка архитекторов, еще столько же подключались эпизодически. Так удалось детально исследовать 33 улицы. На 20 улицах выявили 326 объектов, которые предлагают поставить на госохрану как характерные градостроительные единицы исторического поселения – предмет охраны.

Разработали три предложения по границам исторического поселения, один из вариантов включает границы зон охраны Елабужского музея-заповедника, поэтому по площади больше и составляет 711 га. Подготовили 12 схем, включая историко-культурный опорный план с учетом объектов культурного наследия и их границ. К слову, и давно внесенных в перечень архитектурных и исторических памятников в Елабуге немало – 254 объекта культурного наследия. Это памятники и федерального значения, и регионального, и муниципальные.

Марсель Искандаров: «Города должны развиваться: в них должны жить люди, в них должен какой-то бизнес приходить, общественная жизнь» Фото: rais.tatarstan.ru

«Часть исторических поселений обладают непреходящей ценностью – культурной, архитектурной, исторической… Вопрос – как этим городам жить? Мы же не можем в каждом ценном поселении создать музей-заповедник. Города, тем более относительно крупные, должны развиваться: в них должны жить люди, в них должен какой-то бизнес приходить, общественная жизнь – мы не можем застыть в XIX веке. Так что основная цель подобных концепций – сформировать набор рекомендаций практического характера, благодаря которым историческое поселение бы развивалось в соответствии с современными нуждами и потребностями, но при этом не теряло бы своей исторической ценности, архитектурной, культурной. Этим мы как раз и занимались: мы предложили методику, исходя из конкретных особенностей Елабуги – как территория ее исторического поселения должна развиваться по своему функционалу. И развиваться правильно с точки зрения сохранения архитектурно-градостроительных особенностей, с точки зрения развития бизнеса и работы государственных учреждений», – пояснил Искандаров.

В нюансах архитекторы уточнили функциональное зонирование центра Елабуги. Например, какое здесь на месте утраченных исторических зданий должно появиться жилье, какого типа, на какую аудиторию оно будет рассчитано – на постоянных жителей или туристов, какую коммерческую и иную деятельность здесь следует осуществлять и т.д. Получился, по словам Искандарова, не просто архитектурный, а своего рода маркетингово-девелоперский проект.

«Архитекторы уточнили функциональное зонирование центра Елабуги. Например, какое здесь на месте утраченных исторических зданий должно появиться жилье, какого типа, на какую аудиторию» Фото: предоставлено ИДиПИ КФУ (Наиля Хафизова)

Консенсус множества решений

Чтобы сохранять объекты культурного наследия в их историко-градостроительной среде, восстанавливать, регенерировать эту среду и адаптировать в историческом центре города уже имеющуюся современную застройку, авторы концепции предлагают установить на этой территории охранную зону. А также зону регулирования застройки, в которой будет возможно новое строительство с ограничениями по высоте, использованию материалов строительства и отделки.

«Это именно консенсус решений: архитектурных и неархитектурных – социальных, экономических и других. Мы сделали это очень уточненное зонирование с учетом транспорта, расположения предметов соцкульбыта, узловых заведений и предприятий – того, что может лечь в основу генплана. Во-вторых, в качестве рекомендаций мы разработали типологический анализ пространств города Елабуга. Город – это не просто поле, где стоят здания. Город – это, помимо всего прочего, система пространств: пространств улиц, пространств площадей, пространств скверов и перекрестков. В исторических городах каждый фрагмент градостроительного пространства горожанину говорит, где он находится. В советские годы в силу сноса зданий, строительства неудачных зданий разогнулась система элементов градостроительного ансамбля. Уже непонятно, где мы находимся: то ли это улица, то ли это полуплощадь. Мы предложили воссоздать ансамбль городских пространств, который в исторической Елабуге сложился, чтобы город обрел цельность, – чтобы в нем не было пустырей, чтобы в нем не было неправильных, неудачных составляющих ансамбля», – рассказал Марсель Искандаров.

«Мы предложили воссоздать ансамбль городских пространств, который в исторической Елабуге сложился, чтобы город обрел цельность» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Это, в свою очередь, позволяет задать примерные габариты зданий, которые можно будет построить в историческом центре на месте пустот. В этом случае, подчеркнул собеседник, не инвестор будет решать, какое строить здание, а это будет диктовать каркас градостроительного ансамбля.

«Это большая помощь будущим предпринимателям, чтобы они не строили иллюзий по поводу того, что здесь можно построить. Когда есть контур вероятной застройки, человек может изначально просчитать собственную прибыль и вообще решать, участвовать ли в этом и по какой цене покупать квадратный метр», – подчеркнул практическую пользу концепции архитектор.

Проанализировав почти всю многочисленную историческую застройку Елабуги, разработчики концепции вывели не только обобщенные типы городских строений для будущих зданий, но и характерные типы декора елабужской архитектуры.

«Современное жилье, конечно, в центре исторических поселений не может быть таким же, как строительство на новых территориях» Фото: предоставлено ИДиПИ КФУ (Наиля Хафизова)

«Но со временем в Елабуге, естественно, появились новые типы зданий, которых не было на рубеже XIX-XX веков, – многоквартирные дома. В наши дни актуальна и потребность в крупных торговых площадях. Так что одной из наших задач была разработка нескольких эскизных проектов зданий, которые не имеют прямых аналогов исторической застройки, и демонстрация того, что эти наши рекомендации работают. В итоге получилось несколько проектов формирования целых фрагментов городской среды, когда с помощью этих зданий мы показывали, что пространственно-архитектурные характеристики городской среды вполне идентичны историческим. В том числе это хороший многоквартирный дом для современного качественного проживания в нем на разный кошелек. В этом и консенсус – чтобы архитектурные прелести не противоречили, а наоборот, только дополняли особыми качествами вполне комфортное и современное жилье. Но оно, конечно, в центре исторических поселений не может быть таким же, как строительство на новых территориях. Это как раз убьет исторический центр и это позволит устойчиво не развиваться», – отметил Марсель Искандаров.

«Исторический центр Елабуги не брошен городскими властями – за памятниками архитектуры здесь присматривают, реставрируют» Фото: предоставлено ИДиПИ КФУ (Наиля Хафизова)

Катализаторы для бизнеса и для социума

В концепцию устойчивого развития исторического поселения Елабуги вошли также несколько проектов для уникальных зданий, памятников архитектуры, приспосабливающие их под современные нужды. Прецеденты для будущего бизнеса, называет их Искандаров. При этом он подчеркнул, что исторический центр Елабуги не брошен городскими властями – за памятниками архитектуры здесь присматривают, реставрируют. Но, тем не менее, даже туристам в центре нечего делать, кроме как приехать на экскурсию.

«И это большой минус для исторического поселения. В идеале, чтобы приехавший человек мог там пожить неделю, а может быть, целый сезон, для этого целая инфраструктура понадобится. И проживание, и питание, и торговля, и много еще чего, и медицинские услуги, это все и запускает маховик городской экономики. Сейчас в Елабуге проводится несколько ежегодных крупных туристических и культурных мероприятий, когда приезжает очень много народа, но это пока не вросло в естественную систему – в этом нет компонента естественного, устойчивого. А там он, конечно, нужен», – пояснил собеседник.

«В Елабуге проводится несколько ежегодных крупных туристических и культурных мероприятий, когда приезжает очень много народа, но это пока не вросло в естественную систему» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Один из пилотных проектов, который, по прогнозу архитекторов, смог бы катализировать старт устойчивого развития исторического центра в Елабуге, – размещение временных мобильных гостиничных номеров вроде бунгало в садово-павильонных постройках во дворе реконструируемого предпринимателем дома. Таким образом, частный собственник, взявший объект культурного наследия на поруки, уже во время строительно-реставрационных работ на памятнике архитектуры мог бы иметь доход с временных бунгало, расположенных рядом на территории того же исторического здания.

«Подобные придуманные нами для Елабуги бизнесы простимулировали бы строительно-инвестиционную деятельность. Если человек покупает памятник архитектуры в Елабуге, то, как правило, в этом городе они с довольно крупным земельным участком, больше, чем подобные землевладения в Казани. Это отличная возможность разместить на этом участке мобильные гостиничные номера на время реставрации самого здания. И эти условно называемые бунгало размером со строительный вагончик мы не просто предложили, мы их уже спроектировали. Они соответствуют ауре и характеру города, в них можно было бы с современным комфортом и даже стильно разместиться. Причем я обнаружил такие реализованные, например, в Плесе, в Коломне… И мне было очень приятно, что придуманная нами модель вполне реализуема и реализуется в других городах», – аргументировал Марсель Искандаров.

Предложение по актуальному приспособлению объекта культурного наследия конца XIX века. на Тойминской, 10. Фото: скриншот проекта ИДиПИ КФУ (Наиля Хафизова)

Под современные нужды, а именно под небольшой бутик-отель, концепция предлагает приспособить главный дом усадьбы конца XIX века, объект культурного наследия регионального значения. На первом этаже могло бы расположиться кафе с баром и кухней, административная часть, ресепшн, на втором – жилых 4 номера. В других воссоздаваемых постройках предлагается сохранить стилистику хозяйственных деревянных строений, здесь также можно обустроить еще 4 гостиничных номера, а также банный комплекс и складские помещения.

Предложение по актуальному приспособлению объекта культурного наследия конца XIX века на Тойминской, 10. Фото: скриншот проекта ИДиПИ КФУ (Наиля Хафизова)

Территорию объекта культурного наследия планируется благоустроить в купеческом стиле конца XIX – начала ХХ века. На территории мощеного двора под открытым небом могли бы проводиться мероприятия, а также организованы парковочные места.

Предложение по актуальному приспособлению объекта культурного наследия конца XIX века на Тойминской, 10. Интерьеры Фото: скриншот проекта ИДиПИ КФУ (Наиля Хафизова)

Другой памятник архитектуры, бывшую ткацкую фабрику на Казанской, 47, архитекторы видят в будущем большой торговой галереей. Исторически, в конце XIX века, это было сходное по предлагаемой ими функции строение – торговое здание рыбных рядов.

К историческим торговым рядам примыкает еще один памятник архитектуры – главный дом усадьбы мещанина Новикова. В окружающих его хозяйственных корпусах планируется раcположить конференц-зал, спортзал и ресторан. Уже сейчас на этом объекте ведутся работы по приспособлению под гостиницу.

Предложение по актуальному приспособлению объекта культурного наследия конца XIX века: рыбные ряды (Казанская, 47) и главный дом усадьбы Новикова. Фото: скриншот проекта ИДиПИ КФУ (Наиля Хафизова)

Между усадьбой мещанина Новикова и зданием рыбных рядов планируется благоустроить территорию: замостить пешеходные дорожки, организовать освещение, зоны отдыха со скамейками. Обновленное пространство станет удачным местом для городских ярмарок, где можно будет размещать временные торговые точки и ремесленные лавки. Так получится стартовое ядро городской активности.

Предложение по актуальному приспособлению объекта культурного наследия конца XIX века: рыбные ряды и главный дом усадьбы Новикова Фото: скриншот проекта ИДиПИ КФУ (Наиля Хафизова)

«Мегацель у всех концепций устойчивого развития исторического центра разных городов одна – чтобы города жили, сохраняя свою особенность, свою прелесть. Но все города разные, поэтому подосновы разные. В Казани, очень утрируя, скажу, что нужно было обуздать бизнес-энергию – сформулировать правила застройки исторического центра (концепция устойчивого развития исторического центра Казани была презентована в 2020 году, – прим. Т-и). Потому что в Казани вполне понятна потребность бизнеса, и он здесь уже есть. Для Елабуги же одной из задач концепции было привлечение бизнеса. То есть не создать множество ограничений, а разработать для исторического центра новые форматы, характеры привлечения средств, новые события, привлекающие самих жителей Елабуги и Елабужской агломерации. То, благодаря чему хотелось бы или в Елабугу поехать, или переехать в центр Елабуги», – подытожил руководитель группы разработчиков концепции.

Чтобы запустить устойчивое развитие исторического центра Елабуги, потребуется не менее 9 лет. Полноценный проект зоны охраны объектов города, в котором в том числе особо пропишут высотные ограничения возводимых зданий с учетом существующего рельефа Елабуги, архитекторам еще предстоит разработать отдельно.