«Спешка ни к чему»: в Казани возобновили реставрацию дома Михляева–Дряблова

Предыдущий подрядчик не выполнил своих обязательств и оставил и без того аварийное здание без кровли в зимний сезон

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Возрождение. Этап второй.

Реставрация старейшей гражданской постройки Казани – объекта культурного наследия республиканского значения, памятника архитектуры и истории конца XVII века, дома Михляева–Дряблова – возобновляется спустя несколько лет заморозки.

Главное инвестиционно-строительное управление РТ (ГИСУ РТ) нашло нового подрядчика. Предыдущий подрядчик, напомним, не выполнил своих обязательств и оставил и без того аварийное здание без кровли в зимний сезон.

Новый подрядчик – ООО «СК “Алтын-Групп”» – согласовал свое видение реконструкции и приступил к работам, сообщил «Татар-информу» заместитель генерального директора компании Дмитрий Рогов.

«На сегодняшний день мы занимаемся фундаментами – это самый основной момент. Гидроизоляция, усиление фундаментов – это основополагающие работы. Со следующей недели планируем приступить к работам по перекрытиям. Ведем инженерные работы, закупаем кабельную продукцию – будем параллельно с полами укладывать», – сказал собеседник агентства, подчеркнув, что пока внешне работу пока «практически не видно».

Реставрация возобновляется спустя несколько лет заморозки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Около 20 лет здание пустовало и ускоренно разрушалось

Дом Михляева–Дряблова находится в центре Казани в квартале Петропавловского собора. Сам собор Петра и Павла в Казани был отстроен в камне на деньги купца Ивана Михляева в 1723-1726 годах на месте деревянной церкви XVI века. История храма связана с визитом в Казань Петра I.

С 1774 по 1816 год здание принадлежало городской управе, которая сдавала его внаем. С 1819 года им владело Казанское городское общество — здесь были организованы харчевни. Затем дом поочередно превращался в гостиницу, трактир Курицына, чайную, свечное восковое производство. Последними, уже в советское время, несколько десятилетий здание занимали столярный цех, подсобные помещения и мастерские училища при швейной фабрике «Адонис». Около 20 лет здание пустовало и ускоренно разрушалось без хозяина.

Проект реставрации дома купца Ивана Михляева был одобрен экспертами еще в декабре 2018 года. Тогда предполагалось, что с сохранением множества позднейших надстроек памятник архитектуры восстановят ориентировочно к 2021 году. За работу взялось ООО «Реставратор», которое укрепило фундаменты здания и наиболее аварийную стену, однако оставило на зиму объект культурного наследия с открытой кровлей и отсутствующими окнами.

В марте 2021 года стало известно, что ГИСУ вынуждено сменить подрядчика, как следствие – срок сдачи объекта пришлось сдвинуть вопреки первоначальным планам. В 2022 году памятник архитектуры, переданный Музею ИЗО РТ, должен был стать площадкой для празднования мероприятий по поводу 350-летия со дня рождения Петра I.Но планы так и не сбылись.

Стоимость работ оценивается в 80,9 млн рублей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«И спешить ни к чему, и в срок успеем»

Согласно контракту с новым подрядчиком, до 1 декабря он должен отремонтировать 4,4 тыс. кв. метров помещений, а также приобрести оборудование, мебель, инвентарь и благоустроить территорию.

«Предыдущий подрядчик тоже работал по фундаментам, но до конца те работы он не выполнил. Наверное, только около 50%. Где-то он начал усиление фундамента, но до конца не довел, где-то гидроизоляцию начал – не закончил. Так что мы продолжаем эти работы: делаем шурфы в фундаменте и заливаем их укрепляющими смесями. Это уже внутри здания. Предыдущий подрядчик выполнял эти работы снаружи», – рассказал Рогов.

Представитель подрядчика подчеркнул, что сейчас ведутся такие работы, в которых спешка ни к чему – все должно быть поэтапно. Однако в срок, уверяет он, все запланированное успеют.

Около 20 лет здание пустовало и ускоренно разрушалось без хозяина Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К осени определятся с необходимой суммой для завершения работ

Стоимость работ оценивается в 80,9 млн рублей. Именно за такую сумму подрядчик предложил выполнить ремонтно-реставрационные работы. Как отмечала директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева, в беседе с корреспондентом «Татар-информа» еще в марте этого года, сумма крайне скромная. Вероятно, на будущий год потребуется как продолжение работ, так и дополнительное финансирование.

«В этом году мы планируем до завершения контракта закрыть контур здания, сделать все перекрытия. Если будут выделены дополнительные средства, даже возможно потенциально запустить тепло, хотя бы временное, тепловые пушки, чтобы здание не было замерзшим – чтобы там хотя бы градусов 5 было. В таком случае можно будет продолжать работы и в холодный сезон. Пока “причесывам” здание и уже организовываем объемно-планировочные решения – нужно планировать перегородки, перекрытия», – пояснил Дмитрий Рогов.

Он также отметил, что ориентировочно в августе-сентябре объект может посетить Раис РТ Рустам Минниханов, чтобы оценить проделанную работу. К этому времени, по словам собеседника, специалисты планируют посчитать окончательную стоимость объекта, «потому что есть изменения в плане цен на рынке, конструктивных решений, дополнительных работ».

В доме Михляева–Дряблова, как ранее сообщал «Татар-информ», предполагается разместить музейную экспозицию, связанную с историей Петра Великого, и 7-8 мастерских – здесь планируется обучать ремеслам, которые начали развиваться при первом российском императоре, в том числе созданию витражей, ткачеству, книгопечатанию.