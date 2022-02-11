Официально: Олимпийский комитет России отреагировал на допинговый скандал вокруг Валиевой

Камила Валиева

Фото: © Абдул Фархан / архив ИА «Татар-информ»

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал заявление на фоне допингового скандала вокруг олимпийской чемпионки Камилы Валиевой.

По данным ОКР, организация получила уведомление от Международного агентства по тестированию (ИТА) о том, что российское антидопинговое агентство «РУСАДА» применило к Валиевой временное отстранение, начиная с 11:36 утра 8 февраля 2022 года по пекинскому времени.

«Временное отстранение было применено в связи с получением из Стокгольмской антидопинговой лаборатории уведомления о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы Спортсменки, взятой 25 декабря 2021 года во время Чемпионата России по фигурному катанию в г. Санкт-Петербурге. В допинг-пробе спортсменки была обнаружена запрещенная субстанция "триметазидин", относящаяся к классу S4.4 Запрещенного списка ВАДА 2021 года», — говорится в сообщении ОКР.

Также сообщается, что тестирование проводилось не в соревновательный период Олимпийских игр и отмечается, что последующие тесты Валиевой, в том числе в Пекине, показали отрицательный результат.

«Статус временного отстранения предполагает, что Спортсменка с 8 февраля 2022 года не имела права участвовать в российских и международных соревнованиях до момента вынесения окончательного решения по её делу.

Для защиты прав и интересов российской спортсменки к данному делу были привлечены квалифицированные юристы, которые оказывают Спортсменке всю необходимую юридическую помощь.

В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом спортсменка запросила в РАА «РУСАДА» проведение слушаний в ускоренном порядке относительно примененного к ней временного отстранения», – говорится в сообщении.

Слушания состоялись 9 февраля 2022 года. По итогам слушаний Дисциплинарный комитет РАА «РУСАДА» отменил примененное к Спортсменке временное отстранение. Указанное решение вступило в силу немедленно. В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом решение Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» о снятии временного отстранения может быть обжаловано заинтересованными сторонами в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанне (КАС).

«Таким образом, в настоящее время Спортсменка имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений до тех пор, если Спортивным арбитражным судом не вынесено иное решение относительно её статуса применительно к Олимпийским играм.

В любом случае, по существу возможного антидопингового нарушения дисциплинарное расследование будет проводиться РАА «РУСАДА» в соответствии с применимыми правилами в установленном порядке.

С учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр, не подлежат автоматическому пересмотру.

Кроме того, Олимпийский комитет России обращает внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после Чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также её допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат.

Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов Команды ОКР, и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль.

ОКР также исходит из того, что будет проведено полноценное расследование, по итогам которого будут установлены все имеющие значение юридические и фактические обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ОКР.

Этери Тутберидзе Фото: © Абдул Фархан / архив ИА «Татар-информ»

Ранее тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе не стала отвечать на вопросы СМИ после официальной тренировки своих подопечных на Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева вышла на официальную тренировку на Олимпиаде в Пекине вместе со своими партнерами по национальной команде - Анна Щербакова и Александра Трусова.

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Ранее спортивная редакция «Татар-информ» опубликовала большой материал о ситуации с допингом Валиевой и ответственных за допинговый скандал вокруг российского спорта.