Официально: Олимпийский комитет России отреагировал на допинговый скандал вокруг Валиевой
Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал заявление на фоне допингового скандала вокруг олимпийской чемпионки Камилы Валиевой.
По данным ОКР, организация получила уведомление от Международного агентства по тестированию (ИТА) о том, что российское антидопинговое агентство «РУСАДА» применило к Валиевой временное отстранение, начиная с 11:36 утра 8 февраля 2022 года по пекинскому времени.
«Временное отстранение было применено в связи с получением из Стокгольмской антидопинговой лаборатории уведомления о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы Спортсменки, взятой 25 декабря 2021 года во время Чемпионата России по фигурному катанию в г. Санкт-Петербурге. В допинг-пробе спортсменки была обнаружена запрещенная субстанция "триметазидин", относящаяся к классу S4.4 Запрещенного списка ВАДА 2021 года», — говорится в сообщении ОКР.
Также сообщается, что тестирование проводилось не в соревновательный период Олимпийских игр и отмечается, что последующие тесты Валиевой, в том числе в Пекине, показали отрицательный результат.
«Статус временного отстранения предполагает, что Спортсменка с 8 февраля 2022 года не имела права участвовать в российских и международных соревнованиях до момента вынесения окончательного решения по её делу.
Для защиты прав и интересов российской спортсменки к данному делу были привлечены квалифицированные юристы, которые оказывают Спортсменке всю необходимую юридическую помощь.
В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом спортсменка запросила в РАА «РУСАДА» проведение слушаний в ускоренном порядке относительно примененного к ней временного отстранения», – говорится в сообщении.
Слушания состоялись 9 февраля 2022 года. По итогам слушаний Дисциплинарный комитет РАА «РУСАДА» отменил примененное к Спортсменке временное отстранение. Указанное решение вступило в силу немедленно. В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом решение Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» о снятии временного отстранения может быть обжаловано заинтересованными сторонами в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанне (КАС).
«Таким образом, в настоящее время Спортсменка имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений до тех пор, если Спортивным арбитражным судом не вынесено иное решение относительно её статуса применительно к Олимпийским играм.
В любом случае, по существу возможного антидопингового нарушения дисциплинарное расследование будет проводиться РАА «РУСАДА» в соответствии с применимыми правилами в установленном порядке.
С учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр, не подлежат автоматическому пересмотру.
Кроме того, Олимпийский комитет России обращает внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после Чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также её допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат.
Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов Команды ОКР, и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль.
ОКР также исходит из того, что будет проведено полноценное расследование, по итогам которого будут установлены все имеющие значение юридические и фактические обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ОКР.
Ранее тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе не стала отвечать на вопросы СМИ после официальной тренировки своих подопечных на Олимпийских играх в Пекине.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева вышла на официальную тренировку на Олимпиаде в Пекине вместе со своими партнерами по национальной команде - Анна Щербакова и Александра Трусова.
Ранее Международное агентство тестирования официально объявило о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Также сообщалось, что сборную России по фигурному катанию могут лишить золотых медалей командного турнира Олимпийских игр в Пекине.
Ранее спортивная редакция «Татар-информ» опубликовала большой материал о ситуации с допингом Валиевой и ответственных за допинговый скандал вокруг российского спорта.