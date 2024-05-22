Очередной антициклон принесет в Татарстан понижение температурного фона

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 22 мая, в Татарстане из-за прихода очередного антициклона установится прохладная и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Еще возможные ночью кратковременные дожди с грозами прекратятся днем.

В светлое время суток сила северо-восточного и северного ветра не превысит 6–11 м/с, хотя в ночные часы при грозах он мог на короткое время усиливаться до 15–20 м/с.

В дневные часы столбики термометров в регионе не поднимутся выше 16–21 градуса тепла (в Казани — выше +18, +20 градусов).

Как сообщал ранее «Татар-информ», на Татарстан на этой неделе опять обрушатся заморозки, но затем вновь придет тепло. По информации метеорологов, конец мая в республике окажется на три градуса холоднее климатической нормы.