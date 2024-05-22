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Новости Татарстана и Казани
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Очередной антициклон принесет в Татарстан понижение температурного фона
Сегодня, 22 мая, в Татарстане из-за прихода очередного антициклона установится прохладная и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. Еще возможные ночью кратковременные дожди с грозами прекратятся днем.
В светлое время суток сила северо-восточного и северного ветра не превысит 6–11 м/с, хотя в ночные часы при грозах он мог на короткое время усиливаться до 15–20 м/с.
В дневные часы столбики термометров в регионе не поднимутся выше 16–21 градуса тепла (в Казани — выше +18, +20 градусов).
Как сообщал ранее «Татар-информ», на Татарстан на этой неделе опять обрушатся заморозки, но затем вновь придет тепло. По информации метеорологов, конец мая в республике окажется на три градуса холоднее климатической нормы.
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