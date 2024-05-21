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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются дожди с грозами, град, сильный ветер и до 25 градусов тепла
Сегодня, 21 мая, в Татарстане из-за прохождения атмосферного фронта ожидается теплая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. После сухой ночи днем и вечером на территории региона пройдут кратковременные дожди. Местами, включая Казань, возможны грозы. Локально вероятен град, о чем ранее предупреждали синоптики.
Юго-западный ветер со временем поменяет направление на западное и северо-западное. Он усилится с 4–9 м/с ночью до 7–12 м/с днем. Местами, в том числе в столице РТ, он на короткое время будет усиливаться до 15–20 м/с.
В светлое время суток температура воздуха по региону составит от 20 до 25 градусов тепла (в Казани — от +21 до +23 градусов).
Как сообщал «Татар-информ», на Татарстан на этой неделе опять обрушатся заморозки, но затем вновь придет тепло.
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