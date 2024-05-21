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Жителям Татарстана рассказали, когда наступит климатическое лето в республике
По климату лето в Татарстане должно наступить 26-27 мая. Об этом заявил профессор КФУ Юрий Переведенцев, чьи слова приводят «Челнинские известия».
По словам спикера, именно в эти дни в республике температура переходит через отметку +15 градусов. Об этом свидетельствуют многолетние наблюдения, уточнил профессор.
Напомним, 21 мая температура воздуха в Татарстане уже достигала 20-25 градусов тепла (в Казани — от +21 до +23 градусов).
Далее, в среду, 22 мая, местами прогнозируют небольшие дожди. Погода будет прохладной. Температура ночью не превысит +9 градусов, но днем воздух прогреется от +15 до +20 градусов.
В четверг, 23 мая, будет прохладнее. Ночью температура ожидается от 0 до +5 градусов, а днем – от +10, +15 градусов.
В пятницу, 24-го числа, в Татарстане сохранится холодная погода. Температура ночью составит от 0 до +3 градусов, а днем – от +13 до +18 градусов.
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