«Очень нужны»: ученики Нурлатского района изготовили 3 тыс. окопных свечей

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Ученики Андреевской школы Нурлатского района Татарстана с начала спецоперации изготовили около 3 тыс. окопных свечей. При этом здесь обучаются всего 34 ребенка из двух населенных пунктов – Андреевки и Богдашкина.

Несмотря на это, в школьной мастерской работа кипит практически ежедневно: ученики разных классов и учителя, собравшись вместе, изготавливают окопные свечи. Этой работой они активно занимаются уже с 2022 года. Все уже попробовали себя на разных этапах, поэтому процесс идет слаженно и организованно.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Картон сначала нарезают на ленты в соответствии с размером банок из-под консервированных овощей, а затем – на небольшие кусочки. На втором этапе «конвейера» вырезают их в виде букв П, Н и Ш и передают одноклассникам за соседним столом. А те собирают эти «буквы» в виде солнечных лучей и помещают их в банки, не забывая оставлять фитиль. Потом несколько школьников осторожно наливают в банки расплавленный парафин. Соответствующую стадию в этот день доверили Егору Егорчатову.

«Парафин нарезаем небольшими кусочками, затем плавим его в чайнике или кастрюле. На это обычно уходит около 10–15 минут, потом уже разливаем по банкам, одного чайника обычно хватает на 6-7 свечей. Но на этом дело не заканчивается, когда парафин застынет, нужно еще доливать его», — рассказал он, упомянув необходимость соблюдать правила техники безопасности.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Егор хорошо знает, насколько окопные свечи необходимы на передовой, ведь его двоюродный брат — участник спецоперации. Недавно он получил ранение, лечился в Санкт-Петербурге, сегодня проходит реабилитацию дома. Он одобряет деятельность брата и его одноклассников.

Готовые окопные свечи школьники аккуратно складывают в коробки, обклеивают их и обязательно приклеивают лист бумаги с надписью: «Тепло наших сердец. Андреевская школа». У входа в мастерскую сложили более десяти коробок с уже готовыми свечами, их всего 312 штук. По словам Юрия Будяшкина, учителя, организовавшего волонтерскую работу в школе, они успеют изготовить еще две-три коробки свечей для очередной отправки помощи, которая состоится в преддверии 23 Февраля. Всего с начала специальной военной операции совместными усилиями юные волонтеры изготовили примерно 3 тыс. таких свечей.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

«Помощь бойцам мы начали оказывать с первых же дней СВО. Сначала, всем селом собрав деньги, помогли в приобретении обмундирования и снаряжения для пяти наших мобилизованных бойцов. Потом по просьбе одного из односельчан собрали деньги на машину „Нива“, отремонтировали ее. На остатки денег решили купить парафин и начали в школе делать окопные свечи, — пояснил педагог. — Все знают, что мы занимаемся добрым делом, поэтому наши односельчане постоянно помогают финансово, на эти средства мы также покупаем парафин. А железными банками снабжает одна из торговых точек по приготовлению домашней еды в Нурлате, коробки для картона тоже собираем в магазинах. Пустые консервные банки приносят и односельчане».

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

За два учебных года в сельской школе уже успели разобраться во всех тонкостях изготовления окопных свечей. Например, железные банки сначала обжигают, чтобы удалить и остатки пищи, и этикетки, и клей, иначе при горении свеча будет коптить, доставляя неудобства бойцам. Свечи делают шестилучевыми, что увеличивает время их горения.

«Сам провел эксперимент, такая свеча горит минимум девять часов, – заметил Юрий Будяшкин. – Потребность в окопных свечах сейчас особенно велика, наши бойцы уверенно продвигаются вперед, переходят на новые позиции. Поэтому блиндажные свечи очень востребованы. Свою работу, конечно, будем продолжать и дальше».

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Сын Юрия Будяшкина Владислав с первых дней спецоперации служит на передовой, имеет награды за мужество и отвагу. Как выяснилось, в ноябре прошлого года несколько коробок с окопными свечами отправили именно ему.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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