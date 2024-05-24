Обновление сквера Котельникова в Казани завершат к 1 июня

Фото: kzn.ru

В этом году первым из общественных пространств столицы Татарстана, где завершатся работы по благоустройству, станет сквер имени советского и российского радиофизика Владимира Котельникова, расположенный между улицами Карла Маркса и Максима Горького. Обновление зеленой зоны к 1 июня анонсировал в ходе выездного совещания глава города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«<...> в план благоустройства включены и скверы <...>. В их числе — исторический сквер имени Котельникова. Он небольшой, но намоленный студентами расположенных рядом вузов. Сквер Котельникова станет первым благоустроенным объектом этого года — работы завершатся к 1 июня», — заявил мэр, уточнив, что расширить перечень обновляемых зеленых зон удалось благодаря предстоящему саммиту БРИКС.

Работы по обновлению сквера, площадь которого — 6,6 тыс. кв. метров, начались в марте. Сначала строители расчистили территорию, потом — уложили инженерные сети и залили бетонные основания для дорожек. Общая площадь последних — более 1,4 тыс. кв. метров (в том числе 245 кв. метров замененного асфальта, 480 км. метров нового асфальта и 694 кв. метра тротуарной плитки трех видов).

Фото: kzn.ru

В сквере озеленено 5,5 тыс. кв. метров территории. Разбиты цветники с 1,5 тыс. многолетних теневыносливых растений (это лилии, пионы, ирисы, медуница сахарная и ряд других). Высажена 1 тыс. кустарников (это сирень обыкновенная и белая, чубушник, спирея, рябинник). Смонтирована система автополива. Вдоль дорожек будут расти пузыреплодник и кизильник, а спиреи — в центре сквера, около бронзового бюста Владимира Котельникова.

Бюст ученого на гранитной колонне был установлен в 1970-е годы. Теперь его подсветили двумя прожекторами и поставили два стенда с информацией о достижениях исследователя. Также тут установили ряд невысоких светильников, заменили 12 стилизованных фонарей с чугунными элементами и добавили еще семь аналогичных, а также обновили 155 погонных метров ограждений, идущих вдоль улицы Горького.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что благоустройство входной группы парка Горького в Казани завершат ко Дню города, который отмечается 30 августа.