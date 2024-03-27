Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани к осени обновят парк Тысячелетия и сквер Котельникова
В Казани запланировано благоустройство общественных пространств к саммиту БРИКС. Документация по ремонту парка Тысячелетия и сквера Котельникова, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, прошла историко-культурную экспертизу.
В первом общественном пространстве запланировано обновление существующего покрытия из гранитных плит тротуаров, гранитного бортового камня. Площадь территориии составляет более 52 тысяч квадратных метров.
Во втором — ремонт существующих и устройство новых покрытий из асфальтобетона, тротуарной плитки, запроектированы пешеходные дорожки. Также здесь проведут озеленение из многолетних растений, клумб и установят малые архитектурные формы.
Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»