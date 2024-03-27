В Казани к осени обновят парк Тысячелетия и сквер Котельникова

Парк Тысячелетия, июль 2022 года

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани запланировано благоустройство общественных пространств к саммиту БРИКС. Документация по ремонту парка Тысячелетия и сквера Котельникова, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, прошла историко-культурную экспертизу.

В первом общественном пространстве запланировано обновление существующего покрытия из гранитных плит тротуаров, гранитного бортового камня. Площадь территориии составляет более 52 тысяч квадратных метров.

Во втором — ремонт существующих и устройство новых покрытий из асфальтобетона, тротуарной плитки, запроектированы пешеходные дорожки. Также здесь проведут озеленение из многолетних растений, клумб и установят малые архитектурные формы.

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.